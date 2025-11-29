मेरे बच्चे ने क्या गलती की? पॉल्यूशन के कारण करानी पड़ी बेटे की सर्जरी, मां ने वीडियो शेयर किया बयां किया दर्द

Delhi Pollution Mother Story: सोचिए...एक दो साल के बच्चे का रोना, उसका सांस न ले पाना और एक मां जिसका दिल हर सांस के साथ टूट रहा हो. ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये दिल्ली-एनसीआर की असली हवा की कीमत है, जो यहां रहने वाले लाखों लोगों, खासकर बच्चों से हर दिन वसूली जा रही है. नोएडा की साक्षी पाहवा भी उनमें से एक हैं. वह मां हैं और हर मां की तरह उनका दिल भी वहीं टूटता है, जहां उनके बच्चे की तकलीफ शुरू होती है.

नोएडा की मां की कहानी 'हम आए थे सपने लेकर, मिले सिर्फ धुएं के बादल' (Air Pollution Crisis)

साक्षी अपने परिवार के साथ दो साल पहले दिल्ली-एनसीआर आई थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शहर की हवा उनके बेटे की जिंदगी बदल देगी. दो साल से उनका छोटा बच्चा लगातार सर्दी-खांसी, एलर्जी, और सांस लेने में दिक्कत से जूझ रहा था. दवाइयां बदल-बदलकर थक गईं, डॉक्टर्स बदलकर थक गईं, लेकिन बीमारी...वही की वही और फिर एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ी कि बेटे की सर्जरी करानी पड़ी. उनके शेयर किए गए इंस्टाग्राम वीडियो में बेटे की अस्पताल वाली हालत देखकर कोई भी मां खुद को रोक नहीं पाएगी. साक्षी रोते हुए कहती हैं, 'हम टैक्स देते हैं और बदले में हमारे बच्चों को जहरीली हवा मिलती है?'

'दिल्ली की हवा सिर्फ इंसानों को नहीं, उम्मीदों को भी बीमार कर रही है' (AQI Delhi Today)

ये सिर्फ एक मां की कहानी नहीं है. दिल्ली-एनसीआर का बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ बच्चों को नहीं...बुजुर्गों को, जानवरों को, यहां तक कि पालतू पक्षियों तक को परेशान कर रहा है. शहर की हवा में इतना जहर घुल चुका है कि आंखें जलती हैं, गले में दर्द होता है और सांस एक बोझ बन जाती है. मां होने के नाते साक्षी के शब्द भले सरल हैं, लेकिन उनका दर्द गहरा है.

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा, लोग बोले ‘शहर छोड़ दो' (Pollution Effects)

साक्षी की पोस्ट वायरल होते ही लोग दुख, गुस्सा और चिंता से भर गए. एक यूजर ने लिखा, 'कृपया शहर बदल लें, दवाइयों के भरोसे बच्चे नहीं पलते.' दूसरा बोला, 'सरकारों को शर्म आनी चाहिए. बच्चे बीमार हैं और हम रोज सिर्फ AQI देख रहे हैं.' कई लोगों ने बताया कि उनके घरों में भी बच्चे और बुजुर्ग इसी जहरीली हवा से जूझ रहे हैं.

