जंगल में घूम रहा था शख्स, अचानक दिखा 'दानव' तो छूटे पसीने, कैमरे में कैद कर शेयर किया डरावना वीडियो

धरती पर समय-समय पर अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रही हैं. कभी एलियन के आने की बातें होती रहीं, तो कभी धरती पर अजीब प्राणी देखने को मिले हैं. अब एक ऐसा ही जीव धरती पर स्पॉट हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, अमेरिका में ओकलाहोमा के विचिता माउंटेन के जंगल में एक यात्री ने अपने कैमरे में एक ऐसे जीव (Bigfoot Video Viral) को कैद किया है, जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. न्यूयॉर्क पोस्ट में छपी यह खबर जंगली सफारी करने वालों को हैरानी में डाल सकती है. इस वीडियो पर 1.7 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. यह वीडियो टिक टॉक पर शेयर किया गया है.

जंगल में मिला बिगफुट (US Hiker Claims To Spot Bigfoot)

इस वीडियो को शेयर करने वाले अमेरिकी हाइकर (यात्री) ने खुद इस बात को माना है कि जब अचानक उसकी नजर इस जीव पर पड़ी तो वह खुद सहम उठा था. इस यात्री ने वीडियो शेयर कर लिखा है, 'मुझे वाकई में लगता है कि मैंने एक बड़े पैरों वाला जीव को अपने कैमरे में कैद किया है, मेरे जीवन का सबसे डरावना मोमेंट, मैं तो बस जंगल में घूम रहा था और अपने दिन को इन्जॉय कर रहा था, तभी थोड़ी दूरी पर मुझे यह दिखाई दिया, इस बात को लिखते हुए भी मैं कांप रहा हूं'. इस अमेरिकी हाइकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है.

यहां देखें वीडियो

A TikTokker has allegedly captured Bigfoot on video in what could be the clearest footage of the much-debated, mythical beast to date. https://t.co/qpamggiPp5 pic.twitter.com/6RR2o4wpkC