कंगालों की जिंदगी जी रही थी 25 करोड़ की मालकिन...फिर 1 सलाह ने बदल दी जिंदगी

25 Crore Net Worth Story: कभी-कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम जी किसके लिए रहे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल हुई 68 साल की एक महिला की कहानी इसी सवाल को नए सिरे से जगाती है. करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी ऐसे जी रही थीं, जैसे कुछ भी नहीं है. उनका डर, उनका पिछला अनुभव और उनका माइंडसेट… सब मिलकर उन्हें उस जिंदगी से दूर ले गया, जिसे वो आराम से जी सकती थीं. ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हमें बचत करना तो सिखाती है, पर खर्च करना नहीं.

ये भी पढ़ें:-1 करोड़ के फ्लैट की EMI भरने के लिए Rapido चला रहा शख्स, ये कहानी रुला देगी

25 करोड़ की संपत्ति, फिर भी सीमित खर्च, क्यों? (retirement planning)

फाइनेंशियल प्लानर और CPA कर्ट सुप्पे ने सोशल मीडिया X पर यह कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि उनकी 68 वर्षीय क्लाइंट की नेट वर्थ करीब $2.8 मिलियन (लगभग 25 करोड़ रुपये) थी. उनके पास $9.5 लाख (8.45 करोड़ रुपये) की कीमत का एक शानदार घर भी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी संपत्ति के बावजूद वो हर साल सिर्फ $38,000 में गुजारा कर रही थीं. न कोई आराम, न ट्रैवल, न खुद पर खर्च...बस जरूरतें पूरी भर.

ये भी पढ़ें:-मां बनकर पेंशन लेता रहा राजदुलारा बेटा, कपड़े, मेकअप और बालियां पहनकर रोज करता था ये काम

माता-पिता की सोच ने बनाया उन्हें ‘सेविंग मोड' मशीन (financial advisor)

महिला ने अपने प्लानर से कहा, 'मैं रिटायरमेंट अकाउंट से पैसे नहीं निकालूंगी. मुझे इमरजेंसी के लिए चाहिए.' उनके माता-पिता डिप्रेशन-युग की सोच वाले लोग थे, जो पेंशन पर जीते थे और 70 की उम्र में गुजर गए. उनकी वही सोच...डर, कमी और भविष्य की चिंता..महिला की आदतों में उतर गई. सुप्पे बताते हैं, 'कभी-कभी लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उनका माइंड गरीब ही रह जाता है.'

Client walks in. 68 years old. $2.8M net worth.



House is paid off. Worth $950K.



She's living on $38K a year from Social Security.



Tell me how that makes sense.



She brings coupons to restaurants. Buys the cheapest everything.



"I'm not taking money from my retirement accounts.… — Kurt Supe, CPA & Retirement Planner (@KurtSupeCPA) November 25, 2025

लंबे तर्क-वितर्क के बाद जिंदगी में आया बड़ा बदलाव (portfolio withdrawal)

कई महीनों की बातचीत, समझाने और उदाहरण देने के बाद महिला आखिरकार तैयार हुईं कि वो हर साल थोड़े ज्यादा पैसे निकालें. अब वो अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो से $1,20,000 (1.06 करोड़ रुपये) हर साल निकालने लगीं. यही कदम उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.

ये भी पढ़ें:-8 महीने में सैलरी हुई ट्रिपल, 11 लाख से 33 लाख की छलांग, जानें वो 'सीक्रेट ट्रिक' जिससे बन सकते हैं करोड़पति!

अब जिंदगी का मजा… जैसे होना चाहिए (retirement viral story)

इस बदलाव के बाद...वो हर तीन महीने में फीनिक्स जाकर अपने पोते-पोतियों से मिलती हैं. उन्हें डिज्नी वर्ल्ड ले जाती हैं. रोजमर्रा के खर्च की चिंता अब नहीं रहती और सबसे जरूरी...वो पहली बार अपनी जिंदगी को जी रही हैं, सिर्फ निभा नहीं रही हैं. सुप्पे ने लिखा, 'सबसे ज्यादा पैसे लेकर मरने पर कोई अवॉर्ड नहीं मिलता.' उनकी यह लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई.

ये भी पढ़ें:-बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर एंट्री कर रहे लोग, देख पब्लिक बोली- ये बैंक है या 'खतरों के खिलाड़ी' का ऑडिशन

सोशल मीडिया पर छिड़ी गर्म बहस (25 crore net worth story)

उनकी पोस्ट को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई लोग कह रहे हैं, 'अगर कोई सादगी से रहना चाहता है, तो इसमें क्या समस्या है?' जबकि कुछ ने कहा,'जिंदगी भर कमाकर अगर आराम ही नहीं कर पाए, तो कमाया किसलिए?'

बचत जरूरी, पर खर्च करना भी सीखना उतना ही अहम (financial planner advice)

एक यूजर ने बताया कि, वह 36 साल के हैं और पैसे के मामले में बेहद सतर्क हैं. उन्हें बचत करना अच्छा लगता है. इस पर सुप्पे ने जवाब दिया,'दौलत बनाने के समय बचत अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खर्च करना सीखना जरूरी है, वरना जिंदगी हाथ से निकल जाती है.' उनकी यह बात कई लोगों के दिल में उतर गई.

ये भी पढ़ें:-बैंड बाजा बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन, बग्घी पर चढ़कर किया ऐसा डांस देखता रह गया ससुराल