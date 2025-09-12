विज्ञापन
विशेष लिंक

पोर्श कार ड्राइव कर रही मां ने बेटे के साथ लगाई रेस, हरियाणवी मां का Video देख लोग हैरान, बोले- रेसर मम्मी

आशीष चहल (@triplezerothreee) द्वारा इंस्टाग्राम पर "एवरेज जाट मम्मी" कैप्शन के साथ शेयर की गई इस क्लिप को अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

Read Time: 2 mins
Share
पोर्श कार ड्राइव कर रही मां ने बेटे के साथ लगाई रेस, हरियाणवी मां का Video देख लोग हैरान, बोले- रेसर मम्मी
पोर्श कार ड्राइव कर रही मां ने बेटे के साथ लगाई रेस

हरियाणा (Haryana) के एक शख्स ने अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह पोर्श (Porsche) कार में उनके साथ रेस लगा रही हैं और यह क्लिप जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. आशीष चहल (@triplezerothreee) द्वारा इंस्टाग्राम पर "एवरेज जाट मम्मी" कैप्शन के साथ शेयर की गई इस क्लिप को अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.

कैब में 2 लाख का मैकबुक भूला छात्र, ड्राइवर ने कॉलेज जाकर लौटाया, नहीं लिया इनाम, कही दिल छू लेने वाली बात

वीडियो में आप देख सकते हैं कि चहल फॉर्च्यूनर चलाते दिख रहे हैं, लेकिन तभी उनकी पोर्श गाड़ी चला रही उनकी मां उनसे आगे निकल जाती हैं. जब उनकी मां तेज़ी से आगे निकल जाती हैं, तो चहल हंसते हुए कहते हैं, "भाई मेरी मां मेरे से रेस लगा रही है, अभी आगे निकलता हूं."

देखें Video:

सोशल मीडिया यूज़र्स ने जल्द ही कमेंट सेक्शन में उनके आत्मविश्वास और ड्राइविंग के हुनर ​​की तारीफ़ों की बाढ़ ला दी. एक यूज़र ने कहा, "रेसर मम्मी," जबकि दूसरे ने मज़ाक में कहा, "वह विन डीज़ल की फैन हैं." एक यूज़र ने आगे कहा, "दुर्लभ फुटेज."

ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई घटना सुर्खियों में आई हो. इससे पहले मई में, एक दादाजी द्वारा अपने पोते की फोर्ड मस्टैंग को रोमांचक तरीके से घुमाने का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था.

यह भी पढ़ें: मूवी थिएटर में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करती दिखी महिला, वायरल तस्वीर देख यूजर्स बोले- ये Work From Hall है...

बेंगलुरु बस में बवाल! महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा, पुलिस ने ऐसे किया रिएक्ट

हनुमान चालीसा पर स्टूडेंट्स ने किया अद्भुत डांस, परफॉर्मेंस देख लोग हैरान, बोले- बारिश भी इन्हें नहीं रोक पाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryanvi Mother Drives Porsche, Porsche, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com