मूवी थिएटर में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करती दिखी महिला, वायरल तस्वीर देख यूजर्स बोले- ये Work From Hall है...

बेंगलुरु (Bengaluru) का एक रेडिट पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कन्नड़ फिल्म "लोका" की स्क्रीनिंग के दौरान एक सिनेमाघर में अपने लैपटॉप पर काम करती दिखाई दे रही है. रेडिट पर "बैंगलोर वर्क कल्चर खतरनाक है!" कैप्शन के साथ शेयर की गई इस तस्वीर ने ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी है और कई यूजर्स शहर के कॉर्पोरेट कल्चर और वर्क लाइफ बैलेंस पर इसके प्रभाव पर बहस कर रहे हैं.
यूजर ने सबरेडिट r/Bangalore पर लिखा, "सिर्फ़ बैंगलोर में! मैं लोका फ़िल्म देखने गया था और आगे वाली लाइन में बैठी एक महिला ने अपना लैपटॉप खोला और ऐसे काम करने लगी जैसे वो किसी थिएटर में नहीं ऑफिस में काम कर रही हो. सच कहूं तो, इससे पता चलता है कि यहां का वर्क कल्चर कितना अव्यवस्थित है, लोग ऑफिस के दबाव के बिना दो घंटे भी काम से दूर नहीं रह पाते. काम और ज़िंदगी का संतुलन? ये क्या है."
कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने सहानुभूति और आलोचना दोनों ही तरह का रिएक्शन दिया. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि महिला शायद फिल्म देखने के लिए काम से चुपके से निकल रही थी, लेकिन उसे एक अनियोजित मीटिंग में खींच लिया गया. एक यूज़र ने लिखा, "लगता है वह किसी अमेरिकी टीम के साथ काम कर रही है और उसने काम न करने की जानकारी नहीं दी. सोचिए अगर उसके मैनेजर या सहकर्मियों ने यह देख लिया होता तो क्या होता? यह लापरवाही है."
एक ने कहा, "मैं इसे कर्मचारी की चालाकी मानूंगा कि वह बिना बताए काम छोड़ रही है और अब उसके पास मीटिंग में न आने का कोई रास्ता नहीं है." हालांकि, कुछ लोगों ने महिला के साथ सहानुभूति व्यक्त की. एक यूज़र ने कहा, "मैं कल रात 3 बजे तक काम कर रही थी. मैं इसे समझती हूं. काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम. आप अपनी योजनाएं रद्द करने के बाद ही यह महसूस कर सकते हैं कि आप दोस्तों, अनुभवों और अंततः जीवन से वंचित रह रहे हैं. आईटी कर्मचारियों को एकजुट होने की ज़रूरत है."
एक ने लिखा, "इसके कई कारण हो सकते हैं. हालांकि, ज़्यादा संभावना यही है कि बॉस आखिरी समय में कोई "अपडेट" चाहती थीं, जबकि उन्होंने पहले ही योजनाएं बना ली थीं." कुछ यूज़र्स ने इस स्थिति का मज़ाक भी उड़ाया. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, "नारायण मूर्ति इसे कंपनी की नई अनुशंसित नीति के रूप में दोबारा पोस्ट कर सकते हैं." एक ने लिखा, "WFH: (सिनेमा) हॉल से काम करें."
दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसी तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं. हाल के वर्षों में सिनेमाघरों में शादियों में, और यहां तक कि पीछे बैठकर लैपटॉप पर काम करते हुए लोगों की तस्वीरें वायरल हुई हैं और हर तस्वीर ने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नई चर्चाओं को जन्म दिया है.
