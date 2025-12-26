विज्ञापन
Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में नाम उछलने पर भड़के BJP नेता दुष्यंत गौतम, सरकार को पत्र लिख की ये बड़ी मांग

बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपना नाम घसीटे जाने पर उत्तराखंड सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने गृह सचिव को पत्र लिखकर फर्जी ऑडियो-वीडियो हटाने और साजिशकर्ताओं पर लगाम लगाने को कहा है. जानें क्या है 'गट्टू' नाम का पूरा विवाद.

अंकिता भंडारी केस में नया मोड़! 'गट्टू' नाम पर छिड़ा संग्राम, बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Dehradun News: उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम (Dushyant Kumar Gautam) ने इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Govt) को पत्र लिखकर सोशल मीडिया से उन 'भ्रामक' वीडियो और ऑडियो को तुरंत हटाने की मांग की है, जो उनकी 'छवि खराब करने की साजिश' के तहत फैलाए जा रहे हैं.

दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को लिखा पत्र

दुष्यंत कुमार गौतम ने उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगौली को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ आपराधिक तत्वों ने एक सोची-समझी 'आपराधिक साजिश' के तहत फर्जी और मनगढ़ंत ऑडियो-वीडियो तैयार किए हैं. दुष्यंत गौतम ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न्यूज चैनलों की लिस्ट सौंपी है, जो उनके खिलाफ 'झूठे और दुर्भावनापूर्ण' आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दे कि इस तरह की सामग्री को तुरंत हटाया जाए और इसके प्रसार पर रोक लगाई जाए. बीजेपी नेता ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया है.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

यह पूरा विवाद उर्मिला सनावर नाम की एक महिला के वायरल वीडियो (Urmila Sanawar Viral Video) और ऑडियो से शुरू हुआ है. उर्मिला खुद को हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं. वीडियो में उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि 'गट्टू' नाम का व्यक्ति अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल था. इसी 'गट्टू' नाम को दुष्यंत गौतम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

बीजेपी का पक्ष जानिए

बीजेपी नेता सुरेश राठौर ने पहले ही इस वीडियो को AI-जेनरेटेड (Fake) करार दिया है. पार्टी का कहना है कि आरोपी महिला संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रही है और यह केवल सरकार को बदनाम करने का टूल है.

कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग

इस नए खुलासे और आरोपों के बाद उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर हो गई है. कांग्रेस ने मांग की है कि इन नए आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी में CBI से कराई जाए. कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 'VIP' के नाम का खुलासा होना जरूरी है.

अंकिता भंडारी केस क्या है?

अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसकी 2022 में उसके मालिक ने हत्या कर दी थी. आरोप था कि अंकिता ने 'विशेष मेहमानों' को अनैतिक सेवाएं देने से इनकार कर दिया था. तब से ही उत्तराखंड की जनता उस 'VIP' का नाम जानने की मांग कर रही है, जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
