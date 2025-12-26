विज्ञापन
8 minutes ago

Vijay Hazare Trophy Highlights: दिल्ली बनाम गुजरात मुकाबले में दिल्ली ने आखिरी तक कोशिश जारी रखी और 7 रन से मैच जीत लिया, विराट कोहली ने आखिरी में शानदार कैच लपकते हुए गुजरात की पारी को समाप्त किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने विराट कोहली 77 रन और ऋषभ पंत के 70 रनों की पारी की बदौलत 9 विकेट खोकर 254 रन बनाये. वहीं गुजरात की टीम एक समय ऐसा लग रहा था की दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल कर लेगी लेकिन पूरी टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर सिमट गई. 

मुंबई की टीम उत्तराखंड के खिलाफ 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए. मुंबई के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 280 रन ही बना सकी और मुंबई ने 51 रन से ये मुकाबला जीत लिया. 

विराट-पंत का रहा जलवा

मुंबई की तरफ से सबकी निगाहें रोहित शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी. मगर वह उत्तराखंड के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए. वहीं दिल्ली की तरफ से विराट कोहली और ऋषभ पंत अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. कोहली ने मैच के दौरान तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 61 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 77 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं पंत ने 79 गेंद में 70 रनों का योगदान दिया.

देश के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजी में जरूर फ्लॉप रहे. मगर फील्डिंग में उन्होंने विपक्षी टीम उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाज कमाल का शानदार कैच पकड़ते हुए धमाल मचा दिया है. पारी का आगाज करने आए कमाल ने कुल 10 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 1 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के हाथों लपके गए. टीम का स्कोर 2.2 ओवरों में 4-1 रन है.

रोहित शर्मा या विराट कोहली, लिस्ट ए में किसने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन?

रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक 351 मैच खेलते हुए 339 पारियों में 47.32 की औसत से 13913 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली के बल्ले से 343 मैच की 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16130 रन आए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट, रोहित से 2217 रन आगे हैं.

Dec 26, 2025 17:17 (IST)
दिल्ली बनाम गुजरात मुकाबले में दिल्ली ने आखिरी तक कोशिश जारी रखी और 7 रन से मैच जीत लिया, विराट कोहली ने आखिरी में शानदार कैच लपकते हुए गुजरात की पारी को समाप्त किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने विराट कोहली 77 रन और ऋषभ पंत के 70 रनों की पारी की बदौलत 9 विकेट खोकर 254 रन बनाये. वहीं गुजरात की टीम एक समय ऐसा लग रहा था की दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल कर लेगी लेकिन पूरी टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर सिमट गई.

Dec 26, 2025 17:07 (IST)
Dec 26, 2025 16:58 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: गुजरात को 16 रन चाहिए

विराट कोहली और ऋषभ पंत हार की कगार पर हैं. गुजरात को जीतने के लिए सिर्फ 16 रन और चाहिए, जबकि दिल्ली को अभी भी 2 विकेट की जरूरत है. हमारे पास 4 ओवर बाकी हैं.

Dec 26, 2025 16:53 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: जीत से एक कदम दूर मुंबई

जीत से एक कदम दूर मुंबई, उत्तराखंड को जीत के लिए 67 रनों की जरुरत 

Dec 26, 2025 16:49 (IST)
Vijay Hazare Trophy 2025 Live: जीत की और बढ़ रहा है गुजरात

दिल्ली के खिलाफ जीत की और बढ़ रहा है गुजरात, उन्हें 22 रनों की जरुरत है और 3 विकेट हाथ में हैं.

Dec 26, 2025 16:25 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: उत्तराखंड के आखिरी 10 ओवर में चाहिए 112 रन

मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने उत्तराखंड के युवराज चौधरी को शतक बनाने से रोक दिया, उन्हें 96 रन पर आउट कर दिया. उत्तराखंड के अब 6 विकेट गिर गए हैं और 332 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने में संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें आखिरी 10 ओवर में 112 रन चाहिए.

उत्तराखंड: 220/6 (40)

Dec 26, 2025 14:52 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: अर्धशतक के करीब पहुंचे आर्य देसाई

गुजरात के सलामी बल्लेबाज आर्य देसाई पारी का आगाज करते हुए अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं. खबर लिखे जाने तक वह 67 गेंद में 68.66 की स्ट्राइक रेट से 46 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. 

Dec 26, 2025 14:39 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: अच्छे लय में नजर आ रहे हैं युवराज चौधरी

उत्तराखंड के बल्लेबाज युवराज चौधरी अच्छे लय में नजर में आ रहे हैं. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 42 गेंदों का सामना किया है. इस बीच 83.33 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. 

Dec 26, 2025 14:29 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE:युवराज और सूर्यवंशी के कंधों पर आया उत्तराखंड का भार

उत्तराखंड की तरफ से फिलहाल युवराज चौधरी (24) और आंजनेया सूर्यवंशी 10 गेंद में 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. टीम का स्कोर 15 ओवरों में 67/2 रन है. 

Dec 26, 2025 14:24 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: अभिषेक देसाई मैदान में उतरे

उर्वील पटेल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में अभिषेक आर देसाई मैदान में आए हैं. टीम का स्कोर 13 ओवरों में 68/1 रन है. 

Dec 26, 2025 14:20 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: उर्वील पटेल आउट, गुजरात को लगा पहला झटका

गुजरात की टीम को पहला झटका उर्वील पटेल के रुप में लगा है. जो पारी का आगाज करते हुए 36 गेंद में 31 रन बनाकर प्रिंस यादव का शिकार बने हैं. टीम का स्कोर 11.5 ओवरों में 67/1 रन है. 

Dec 26, 2025 14:17 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला आउट

उत्तराखंड की टीम को दूसरा झटका कप्तान कुणाल चंदेला के रूप में लगा है. जो तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंद में 32 रन बनाकर ओंकार तलमले का शिकार बने हैं. 

Dec 26, 2025 14:14 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: कप्तान को बखूबी साथ निभा रहे हैं युवराज

उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाजी युवराज चौधरी कप्तान कुणाल चंदेला (32) को बखूबी साथ निभा रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 26 गेंद में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं. 

Dec 26, 2025 14:11 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: कुणाल चंदेला का जमकर चल रहा है बल्ला

उत्तराखंड के कप्तान कुणाल चंदेला तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया है. इस बीच 88.89 की स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके निकले हैं. 

Dec 26, 2025 13:53 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: उर्वील पटेल का विस्फोट शुरू

गुजरात के सलामी बल्लेबाज उर्वील पटेल अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया है. इस बीच 110.53 की स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके निकले हैं. 

Dec 26, 2025 13:47 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: कैप्टन कुणाल चंदेला क्रीज पर उतरे

कमाल के आउट होने के बाद उत्तराखंड की तरफ से नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान में कप्तान कुणाल चंदेला आए हैं. 

Dec 26, 2025 13:40 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: बल्ले से फ्लॉप, लेकिन फील्डिंग में रोहित ने कर दिया कमाल, पकड़ा शानदार कैच, उत्तराखंड को लगा पहला झटका

देश के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजी में जरूर फ्लॉप रहे. मगर फील्डिंग में उन्होंने विपक्षी टीम उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाज कमाल का शानदार कैच पकड़ते हुए धमाल मचा दिया है. पारी का आगाज करने आए कमाल ने कुल 10 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 1 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के हाथों लपके गए. टीम का स्कोर 2.2 ओवरों में 4-1 रन है.

Dec 26, 2025 13:23 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: उत्तराखंड ने भी लक्ष्य का पीछा करना किया शुरु

उत्तराखंड की तरफ से कमाल और युवराज चौधरी लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में पहले आए हैं. टीम को जीत के लिए 332 रनों का लक्ष्य मिला है.

Dec 26, 2025 13:20 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: गुजरात की बल्लेबाजी शुरू, आर्य देसाई और उर्वील पटेल क्रीज पर उतरे

गुजरात की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. लक्ष्य का पीछा करने के लिए आर्य देसाई और उर्वील पटेल मैदान में आए हैं. टीम को जीत के लिए 255 रनों का लक्ष्य मिला है. 

Dec 26, 2025 12:36 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: मुंबई ने बनाए 331 रन

मुंबई की टीम उत्तराखंड के खिलाफ 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाने में कामयाब हुई है. 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक तमोर (नाबाद 93) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा मुशीर खान और सरफराज खान ने क्रमशः 55-55 रनों का योगदान दिया. विपक्षी टीम की तरफ से बोरा ने सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की. 

Dec 26, 2025 12:31 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: विराट कोहली और पंत का धमाका, दिल्ली ने बनाए 254 रन

दिल्ली की टीम बेंगलुरु में गुजरात के खिलाफ टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाने में कामयाब हुई है. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 61 गेंद में 77 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पंत ने 79 गेंद में 70 रनों का योगदान दिया. विपक्षी टीम की तरफ से विशाल सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. 

Dec 26, 2025 12:25 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: अर्धशतक से चूके शम्स मुलानी

शम्स मुलानी अर्धशतक से चूक गए हैं. वह मुंबई की तरफ से उत्तराखंड के खिलाफ 35 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हुए हैं. 

Dec 26, 2025 12:21 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: खाता भी नहीं खोल पाए प्रिंस यादव

प्रिंस यादव भी आउट हो चुके हैं. नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करके हुए वह खाता भी नहीं खोल पाए. 

Dec 26, 2025 12:19 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: नवदीप सैनी ने भी छोड़ा साथ

दिल्ली के तरफ से 8वें बल्लेबाज के रुप में नवदीप सैनी आउट हुए हैं. गुजरात के खिलाफ 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंद में 6 रन बनाने में कामयाब रहे. 

Dec 26, 2025 12:17 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: हर्ष त्यागी आउट, दिल्ली को लगा सांतवां झटका

दिल्ली को 7वां झटका हर्ष त्यागी के रुप में लगा है. जो सांतवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हुए हैं. 

Dec 26, 2025 12:12 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: दिल्ली के खिलाफ दिखा विशाल का कहर

दिल्ली के खिलाफ गुजरात के गेंदबाज विशाल बी जायसवाल का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने कुल 10 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 4.20 की इकोनॉमी से 42 रन खर्च करते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने में कामयाब रहे. 

Dec 26, 2025 12:07 (IST)
Vijay Hazare Trophy LIVE: शतक के करीब हार्दिक तमोर

मुंबई की तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज हार्दिक तमोर शतक के करीब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 71 गेंदों का सामना किया है. इस बीच वह 71 रन बनाकर खेल रहे हैं. 