Vijay Hazare Trophy Highlights: दिल्ली बनाम गुजरात मुकाबले में दिल्ली ने आखिरी तक कोशिश जारी रखी और 7 रन से मैच जीत लिया, विराट कोहली ने आखिरी में शानदार कैच लपकते हुए गुजरात की पारी को समाप्त किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने विराट कोहली 77 रन और ऋषभ पंत के 70 रनों की पारी की बदौलत 9 विकेट खोकर 254 रन बनाये. वहीं गुजरात की टीम एक समय ऐसा लग रहा था की दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल कर लेगी लेकिन पूरी टीम 47.4 ओवर में 247 रन पर सिमट गई.

मुंबई की टीम उत्तराखंड के खिलाफ 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए. मुंबई के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 280 रन ही बना सकी और मुंबई ने 51 रन से ये मुकाबला जीत लिया.

विराट-पंत का रहा जलवा

मुंबई की तरफ से सबकी निगाहें रोहित शर्मा के ऊपर टिकी हुई थी. मगर वह उत्तराखंड के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाए. वहीं दिल्ली की तरफ से विराट कोहली और ऋषभ पंत अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. कोहली ने मैच के दौरान तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 61 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 77 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं पंत ने 79 गेंद में 70 रनों का योगदान दिया.

देश के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा बल्लेबाजी में जरूर फ्लॉप रहे. मगर फील्डिंग में उन्होंने विपक्षी टीम उत्तराखंड के सलामी बल्लेबाज कमाल का शानदार कैच पकड़ते हुए धमाल मचा दिया है. पारी का आगाज करने आए कमाल ने कुल 10 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 1 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर के हाथों लपके गए. टीम का स्कोर 2.2 ओवरों में 4-1 रन है.

रोहित शर्मा या विराट कोहली, लिस्ट ए में किसने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन?

रोहित शर्मा ने लिस्ट ए क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक 351 मैच खेलते हुए 339 पारियों में 47.32 की औसत से 13913 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली के बल्ले से 343 मैच की 330 पारियों में 57.60 की औसत से 16130 रन आए हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट, रोहित से 2217 रन आगे हैं.