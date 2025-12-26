ईश्वर की भक्ति में लीन 'डोगेश भाई'! महिला के पास बैठकर सत्संग करता दिखा कुत्ता

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का दिन बना दिया है, जिसमें एक देसी कुत्ता पूरे सुकून के साथ सड़क किनारे चल रहे सत्संग में बैठा नजर आता है. ‘डोगेश भाई' नाम से मशहूर इस इंडी डॉग का शांत और सधा हुआ अंदाज़ सोशल मीडिया यूज़र्स को बेहद पसंद आ रहा है.

भजन के माहौल में पूरी तरह घुल-मिल गया डॉग

वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्संग के दौरान भजन गाए जा रहे हैं और वहीं पास में यह कुत्ता बड़े आराम से बैठा हुआ है. न कोई बेचैनी, न डर—बस पूरी तरह शांति के माहौल में डूबा हुआ. डॉग का कॉन्फिडेंस और शांत बॉडी लैंग्वेज देखकर लोग हैरान रह गए और मज़ाक में कहने लगे कि यही एक ऐसा सत्संग है, जिसमें वे खुशी-खुशी जाएंगे.

देखें Video:

ज्ञान नहीं, सिर्फ वाइब्स

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि कुछ सत्संग ज्ञान देते हैं, कुछ शांति, लेकिन यह वाला सिर्फ प्योर वाइब्स देता है, वो भी डोगेश भाई के साथ. कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला दी. एक यूज़र ने लिखा, 'मैं तो डॉग के पोज़ के लिए पैसे देने को तैयार हूं'. वहीं दूसरे ने कहा, 'इतना प्यारा कैसे हो सकता है?' कई लोगों ने डोगेश भाई को इंटरनेट का नया फेवरेट बता दिया.

कुत्ते को डांस करते हुए देखा गया

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई कुत्ता भजन या धार्मिक माहौल में वायरल हुआ हो. इससे पहले जयपुर में ‘राधे राधे' के भजनों पर एक कुत्ते को डांस करते हुए देखा गया था, जिसने दो पैरों पर खड़े होकर ताली जैसे मूव्स किए थे. उस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर खूब तालियां बटोरी थीं.

