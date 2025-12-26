विज्ञापन
विशेष लिंक

ईश्वर की भक्ति में लीन 'डोगेश भाई'! महिला के पास बैठकर सत्संग करता दिखा कुत्ता

सत्संग में शांति से बैठा देसी कुत्ता ‘डोगेश भाई’ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. भजन के बीच उसका सुकून भरा अंदाज़ लोगों का दिल जीत रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
ईश्वर की भक्ति में लीन 'डोगेश भाई'! महिला के पास बैठकर सत्संग करता दिखा कुत्ता
भजन सुनते ही साधु बन गया डॉग!

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का दिन बना दिया है, जिसमें एक देसी कुत्ता पूरे सुकून के साथ सड़क किनारे चल रहे सत्संग में बैठा नजर आता है. ‘डोगेश भाई' नाम से मशहूर इस इंडी डॉग का शांत और सधा हुआ अंदाज़ सोशल मीडिया यूज़र्स को बेहद पसंद आ रहा है.

भजन के माहौल में पूरी तरह घुल-मिल गया डॉग

वीडियो में देखा जा सकता है कि सत्संग के दौरान भजन गाए जा रहे हैं और वहीं पास में यह कुत्ता बड़े आराम से बैठा हुआ है. न कोई बेचैनी, न डर—बस पूरी तरह शांति के माहौल में डूबा हुआ. डॉग का कॉन्फिडेंस और शांत बॉडी लैंग्वेज देखकर लोग हैरान रह गए और मज़ाक में कहने लगे कि यही एक ऐसा सत्संग है, जिसमें वे खुशी-खुशी जाएंगे.

देखें Video:

ज्ञान नहीं, सिर्फ वाइब्स

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि कुछ सत्संग ज्ञान देते हैं, कुछ शांति, लेकिन यह वाला सिर्फ प्योर वाइब्स देता है, वो भी डोगेश भाई के साथ. कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिल वाले इमोजी की बाढ़ ला दी. एक यूज़र ने लिखा, 'मैं तो डॉग के पोज़ के लिए पैसे देने को तैयार हूं'. वहीं दूसरे ने कहा, 'इतना प्यारा कैसे हो सकता है?' कई लोगों ने डोगेश भाई को इंटरनेट का नया फेवरेट बता दिया.

कुत्ते को डांस करते हुए देखा गया

दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई कुत्ता भजन या धार्मिक माहौल में वायरल हुआ हो. इससे पहले जयपुर में ‘राधे राधे' के भजनों पर एक कुत्ते को डांस करते हुए देखा गया था, जिसने दो पैरों पर खड़े होकर ताली जैसे मूव्स किए थे. उस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर खूब तालियां बटोरी थीं.

यह भी पढ़ें: हम भारतीय नहीं सुधरेंगे... लंदन की सड़कों को पान की पीक से रंगा, पत्रकार ने दिखाया सच

दिल्ली छोड़ो! बेंगलुरु को बनाओ भारत की राजधानी, Video ने मचाया बवाल

रूस की आलीशान लाइफ छोड़ भारत में क्यों बस गया ये रूसी कपल, खासियतें जानकर आपको भी होगा गर्व

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Dog Video, Dog In Satsang, Dog Bhajan Video
Get App for Better Experience
Install Now