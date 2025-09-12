कैब में 2 लाख का मैकबुक भूला छात्र, ड्राइवर ने कॉलेज जाकर लौटाया, नहीं लिया इनाम, कही दिल छू लेने वाली बात

कई बार होता है कि हम जब ज्यादा जल्दी में होते हैं तो बस, कार, किराए की टैक्सी और कैब में अपना कीमती सामान भूल जाते हैं. ड्राइवर और किस्मत दोनों अच्छे हो तो सामान वापस मिल जाता है, लेकिन दोनों ही अच्छे ना हो तो फिर कोई चांस नहीं होता है. एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर सामने आया है. गुरुग्राम (Gurugram) के एक कॉलेज स्टूडेंट ने रेडिट पर एक ऐसा ही वाकया शेयर किया है. यह कॉलेज छात्र अपने दोस्त की तकरीबन 2 लाख रुपये की कीमत वाली मैकबुक कैब में ही भूल गया. जब छात्र को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत कैब ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. छात्र परेशान हो गया.

मूवी थिएटर में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करती दिखी महिला, वायरल तस्वीर देख यूजर्स बोले- ये Work From Hall है...



कैब में छूट गई 2 लाख का मैकबुक (Gurugram Cab Driver Returns Rs 2 Lakh MacBook)



जैसे ही छात्र अपने कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो देखा कि वही ड्राइवर हाथ में मैकबुक लिए उसका इंतजार कर रहा था. ड्राइवर ने छात्र से कहा, 'जब आपने कॉल किया था तब मेरा फोन कैब में था'. इस पूरे वाकया पर छात्र ने अपने रेडिट पोस्ट में लिखा है, 'मैंने ड्राइवर को दो बार कॉल किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैं पूरी तरह समझ गया था कि अब तो गया, मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के गेट पर दौड़े और देखा कि ड्राइवर भैया गेट पर ही खड़े थे, उनके हाथ में हमारा मैकबुक था और सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे थे'. वहीं, जब छात्र ने ड्राइवर को इस ईमानदारी के बदले में 500 रुपये दिए तो उसने लेने से इनकार कर दिया.

लोगों ने की ड्राइवर की सराहना (Gurugram Cab Driver MacBook Viral Video)

बतौर इनाम छात्र के 500 रुपये लेने से मना करते हुए ड्राइवर ने कहा, 'आप मेरे बच्चे जैसे हैं'. अब लोग इस ड्राइवर की ईमानदारी और दरियादिली से खूब इंप्रेस हो रहे हैं और उनके लिए खूब तालियां बजा रहे हैं. वायरल रेडिट पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'दुनिया में बुराई कितनी ही बढ़ जाए, लेकिन अच्छाई से कभी नहीं जीत पाएगी'. दूसरा लिखता है, 'ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से दुनिया बची हुई है'. तीसरे ने लिखा है, 'कितना अच्छा होता, अगर सभी लोग ऐसे ही हो जाए तो'. अब लोग इस पोस्ट पर ऐसे ही कमेंट्स कर ड्राइवर की सराहना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु बस में बवाल! महिला ने ड्राइवर को जड़ा थप्पड़, पलटकर Driver ने भी मारा तमाचा, पुलिस ने ऐसे किया रिएक्ट

हनुमान चालीसा पर स्टूडेंट्स ने किया अद्भुत डांस, परफॉर्मेंस देख लोग हैरान, बोले- बारिश भी इन्हें नहीं रोक पाई

लंदन में निकली देसी बारात, घोड़े पर चढ़ा दूल्हा, पीछे स्मोक बम लहराते दिखे बाराती, Video पर छिड़ी बहस