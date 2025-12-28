ताऊ तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं...शो में बदसलूकी पर मशहूर डांसर ने लगाई लताड़, देखें वायरल वीडियो

हरियाणा की मशहूर डांसर और अभिनेत्री प्रांजल दहिया का एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल है, जिसमें वे स्टेज पर बदसलूकी करने वालों को करारा जवाब दे रही हैं. वीडियो में डांसर प्रांजल दहिया लोगों को लिमिट में रहने और कलाकारों का सम्मान करने के लिए कह रही हैं, लेकिन अब इस घटना के बाद डांसर ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है और ऐसे लोगों की मानसिकता पर वार किया है.

प्रांजल दहिया ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा

प्रांजल दहिया ने अपनी इंस्टा स्टोरी अपडेट की है, जिसमें लिखा है, "आपका किरदार कितना भी साफ हो, वो वही सोचते हैं जो उनके घर में होता है." इस पोस्ट को यूजर हालिया घटना से जोड़कर देख रहे हैं. प्रांजल दहिया हरियाणा का जाना-माना नाम हैं और वे हरियाणा के लगभग हर बड़े स्टार के साथ म्यूजिक वीडियो कर चुकी हैं. हाल ही में उनके इवेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे स्टेज के नीचे खड़ी ऑडियंस में कुछ लोगों को डांटती दिख रही हैं.

ताऊ तू...तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं

डांसर कहती हैं, "थोड़ा तरीके से रहें, क्योंकि यहां भी किसी की बहन-बेटी खड़ी है और ताऊ तू...तेरी छोरी की उम्र की हूं मैं हां, काली जैकेट वाले, तू थोड़ा कंट्रोल में रहो." उन्होंने बाकी ऑडियंस से भी अपील की कि वे कलाकारों का सहयोग करें. उन्होंने कहा, "सर, आप थोड़ा स्टेज से दूर रहिए, हमारी परफॉर्मेंस अभी बची है. खुलकर एन्जॉय करें, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा सहयोग बनाकर रखें."

दरअसल शनिवार को बीच परफॉर्मेंस में स्टेज के आगे मौजूद कुछ लोग प्रांजल दहिया से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे. प्रांजल ने बिना समय गंवाए शो के बीच में कुछ मनचलों की क्लास लगा दी. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कौन है प्रांजल दहिया

प्रांजल दहिया के कई गाने सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं. उनमें '52 गज का दामन', 'डीजे पे मटकूंगी', 'भगत आदमी', 'जुत्ती काली', 'कबूतर', 'पायल रशिया की', 'बालम थानेदार', 'भागा आले', और 'हेमा मालिनी' शामिल है. उनके 'कबूतर' और 'बालम थानेदार चलावे जिप्सी' गाने को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया था और इन गानों पर लाखों की संख्या में रील भी बनी थीं. डांसर म्यूजिक वीडियो के अलावा, लाइव स्टेज शो भी करती हैं.