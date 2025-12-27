रहमान डकैत के दोस्त ने खोली पाकिस्तान की सारी पोल! बोला- धुरंधर ने सच दिखा दिया

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, कई बार वह वो सच भी सामने रख देता है जिसे सालों तक दबाया जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को रहमान डकैत का बेहद करीबी बताने वाला शख्स भारतीय फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर ऐसा बयान देता नजर आ रहा है, जिसने नई बहस छेड़ दी है.

कौन है वीडियो में नजर आ रहा शख्स?

वायरल वीडियो में जिस शख्स से रिपोर्टर बात कर रहा है, उसकी पहचान हबीब जान बलोच के रूप में बताई जा रही है. वीडियो में दावा किया गया है कि हबीब जान बलोच, कुख्यात रहमान डकैत के भाई जैसे थे और उनके बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं. रिपोर्टर उनसे सीधे सवाल करता है कि भारत में रहमान डकैत पर बनी फिल्म ‘धुरंधर' उन्होंने देखी है या नहीं.

'मैंने फिल्म दो बार देखी है'

इस सवाल के जवाब में हबीब जान बलोच कहते हैं कि उन्होंने फिल्म दो बार देखी है और उन्हें यह फिल्म बहुत अच्छी लगी. वह फिल्म की तकनीक, कहानी और प्रस्तुति की तारीफ करते नजर आते हैं. हालांकि वह यह भी कहते हैं कि अगर फिल्म में एक-दो गाने और अच्छे होते, तो मज़ा और आ जाता.

देखें Video:

'कैरेक्टर की बात क्या करना'

जब रिपोर्टर उनसे फिल्म में दिखाए गए रहमान डकैत के किरदार को लेकर सवाल करता है, तो हबीब जान बलोच कहते हैं कि फिल्मों में किरदार तो ऐसे ही दिखाए जाते हैं. इसके बावजूद वह खुलकर कहते हैं कि वह भारतीय बॉलीवुड की तारीफ करना चाहते हैं कि उन्होंने रहमान डकैत पर इतनी अच्छी फिल्म बनाई हैं.

'रहमान डकैत हीरो था'

हबीब जान बलोच अपने बयान में रहमान डकैत को नेक इंसान और हीरो बताते हैं. उनका कहना है कि भले ही फिल्म में उसे विलेन की तरह दिखाया गया हो, लेकिन असल जिंदगी में वह वैसा नहीं था. यहीं पर उनका बयान और ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है. 'जो सच पाकिस्तान नहीं दिखा पाया, वो इंडिया ने दिखा दिया'.

हबीब जान बलोच का कहना है कि फिल्म ‘धुरंधर' में रहमान डकैत की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू दिखाए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान कभी ठीक से दिखा ही नहीं पाया. उनका मानना है कि भारतीय सिनेमा ने वो सच्चाई सामने रखी, जिसे आधिकारिक कथाएं या स्थानीय नैरेटिव छुपाते रहे.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @the_verifiedsource नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो को 25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं. कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, तो कोई रहमान डकैत को हीरो बताए जाने पर सवाल उठा रहा है.

सिनेमा और सच की नई बहस

इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिनेमा इतिहास को महिमामंडित करता है या फिर वह वो सच्चाई दिखा देता है, जिसे सिस्टम दिखाना नहीं चाहता.

(अस्वीकरण: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. एनडीटीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.)

