ये हैं साल 2025 की 5 ‘Mystery Girls’ जिन्हें सोशल मीडिया ने रातोंरात बनाया स्टार

साल 2025 सोशल मीडिया के लिए कई नए चेहरों का साल रहा. इस साल कुछ ऐसी ऐसी इंटरनेट सनसनी सामने आईं, जिनकी पहचान किसी बड़े इवेंट या वायरल पल से जुड़ी थी और देखते ही देखते वे इंटरनेट सेंसेशन बन गईं. चाहे वह आईपीएल के दौरान कैमरे में कैद हुई भावनाएं हों, बॉलीवुड स्टार के साथ अचानक सामने आई नई पार्टनर हो, या फिर महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा. इन पांच ‘मिस्ट्री गर्ल्स' ने साबित कर दिया कि डिजिटल दुनिया में स्टार बनने के लिए बस एक खास पल काफी है. जानते हैं इन चेहरों के पीछे की पूरी कहानी और कैसे ये रातोंरात सोशल मीडिया की क्वीन बन गईं.

आर्यप्रिया भुयान

आर्यप्रिया भुयान आईपीएल 2025 की वो मिस्ट्री गर्ल है, जिसका चेहरा मैच के बीच स्क्रीन पर दिखाई दिया था. गुवाहाटी की 19 साल की छात्रा, आर्यप्रिया भुयान, चेन्नई सुपर किंग्स ( सीएसके ) और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच में एमएस धोनी के आउट होने पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण रातोंरात मशहूर हो गईं थी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और क्रिकेट फैंस के बीच एक लोकप्रिय मीम बन गया. आर्यप्रिया ने बताया कि कैसे वह अचानक इंटरनेट पर छा गईं.

गौरी स्प्रैट

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने तब दुनिया को चौंका दिया था जब उन्होंने अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से पहली बार रूबरू कराया था. आमिर ने अपनी 'पार्टनर' गौरी का परिचय देते हुए बताया था कि वह उनकी गर्लफ्रेंड हैं. गौरी स्प्रैट के पिता तमिल-ब्रिटिश हैं और उनकी मां पंजाबी-आयरिश हैं. गौरी से जब उनकी पहचान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गर्व से 'भारतीय' कहा. आमिर ने खुलासा किया कि स्प्रैट के दादा एक ब्रिटिश थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने उनके बारे में लिखा है. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो गौरी बेंगलुरू में रहती हैं और आमिर खान के प्रोडक्शन में काम करती हैं.

अलिशा ओहरी

अलीशा ओहरी को इंटरनेट पर आपने कभी ना कभी देखा होगा. अलीशा ना सिर्फ ब्यूटी कॉन्टेंस्ट में इंडिया का विदेशों तक प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं बल्कि उन्होंने अपने नाम कई खिताब भी किए हैं. अलीशा ओहरी ने बुल्गारिया में मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वहां उन्होंने मिसेज पॉपुलर का भी खिताब जीता था. उन्होंने मिसेज इंडिया और कई देसी विदेशी प्रतियोगिताओं के खिताब भी अपने नाम किए हैं. अलीशा ओहरी पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और फैशन डिजाइनिंग का अच्छा खासा अनुभव रखती हैं. उनके स्टाइल स्टेटमेंट के लाखों दीवाने हैं.

मोनालिसा

महाकुंभ से सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मोनालिसा अब अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. महाकुंभ में उनके तीखे नैन वाली तस्वीर काफी वायरल हुई थी. महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए मोनालिसा की मासूमियत और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया था. देखते ही देखते वह सोशल मीडिया की वायरल स्टार बन गईं. इसके बाद उनकी जिंदगी ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि उनके दिन ही बदल गए. अब मोनालिसा फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

माहिका शर्मा

माहिका शर्मा तब लाइमलाइट में आई जब उन्हें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ देखा गया. माहिका ने इकॉनॉमिक्स और फाइनेंस से डिग्री हासिल की है. फिलहाल वह मॉडल हैं और एक्टिंग भी करती हैं. यही नहीं वह मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे और तरुण तहिलियानी जैसे नामचीन डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक भी कर चुकी हैं. माहिका, हार्दिक पंड्या से करीब आठ साल छोटी हैं. माहिका की उम्र 24 साल है.