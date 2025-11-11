दूल्हे ने मोर बनके दुल्हन के सामने किया अद्भुत डांस, शर्म से पानी-पानी हुए गेस्ट, लोग बोले- किसने उकसाया इसको?

Groom weird dance infront of bride: भारतीय शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन के डांस वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में दूल्हे ने अपनी ही शादी में ‘मोर' बनकर ऐसा डांस किया है कि देखने वालों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हो पा रही है.

दुल्हन के सामने मोर बनकर थिरका दूल्हा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन की एंट्री हो रही है और उसके साथ भी कई महिलाएं हैं. इसके अलावा स्टेज के आसपसा काफी गेस्ट भी मौजूद हैं. दुल्हन के आते ही दूल्हा अचानक गाने की धुन पर मोर की तरह नाचना शुरू कर देता है. उसके एक्सप्रेशन और मूव्स देखकर पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, फिर हंसी रोक नहीं पाते. आप देख सकते हैं कि दूल्हा कितना अजीबोगरीब डांस कर रहा है, जिसे देखकर तो कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएगा.

देखें Video:

मेहमान भी शर्मा गए

डांस इतना ओवर द टॉप था कि कुछ गेस्ट शर्म से पानी-पानी हो गए. आप देख सकते हैं कैसे वीडियो में दुल्हन के आसपास खड़ी महिलाएं मुंह नीचे करके हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं. इतना ही नहीं, खुद दुल्हन भी सिर नीते झुकाकर शर्मा भी रही है और उसको हंसी भी आ रहा ही. वहीं, सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. किसी ने लिखा, “भाई, किसने उकसाया इसको?” तो किसी ने कहा, “शादी का सबसे एंटरटेनिंग मोमेंट यही था!”

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को @praveshkumar2109 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं. यूजर्स इसे “अब तक का सबसे मजेदार ग्रूम डांस” बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “मोर बन गया प्यार में पागल दूल्हा,” जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, “अब इस पर नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बना दे!”

यह भी पढ़ें: आपके शरारती बेटे की तरफ से... 10 साल के बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से मम्मी को दिया ऐसा गिफ्ट, देखकर लोग रो पड़े

सिक लीव पर रहते हुए कर्मचारी ने चल लिए 16 हज़ार कदम, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें फिर क्या हुआ...

एमएस धोनी ने फैन की Royal Enfield बाइक पर किया सिग्नेचर, बोले- चला के रिपोर्ट देना, वायरल हुआ Video