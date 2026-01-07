विज्ञापन

कपिल शर्मा के सिर पर रहता है नेटफ्लिक्स का प्रेशर, मजाक-माजक में छलका दर्द बोले- हिसाब देना होता है

कपिल शर्मा यूं तो हंसते मुस्कुराते ही नजर आते हैं लेकिन हाल के एक एपिसोड में वो मजाक-मजाक में बड़ी बात कह गए.

नई दिल्ली:

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा फिलहाल नेटफ्लिक्स पर अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 4 की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. यह सीरीज जो पिछले साल दिसंबर में प्रीमियर हुई थी, अभी नेटफ्लिक्स इंडिया की टॉप 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो की लिस्ट में नंबर एक पर ट्रेंड कर रही है. लेटेस्ट एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करने के लिए आए. इनके साथ बातचीत में  कपिल शर्मा ने मजाक-मजाक में शो को लेकर नेटफ्लिक्स से मिलने वाले प्रेशर के बारे में बात की.

दरअसल हुआ है कि ऑडियंस के लोग आपस में बात कर रहे थे और शूटिंग में डिस्टर्बेंस कर रहे थे, कपिल ने अपने खास अंदाज में उनसे बात की. उन्होंने मजाक में कहा, “मुजरा देखने आए हो? डांस करूं मैं? काम चल रहा है. मार्केट में हिसाब देना होता है नेटफ्लिक्स को. देखो, वे अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं.”

कुछ खास कमाल नहीं कर पाई कार्तिक-अनन्या की जोड़ी

बता दें कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी. समीर विद्वान के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा को बॉक्स ऑफिस पर ठंडा रिस्पॉन्स मिला. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक अब तक फिल्म ने डोमेस्टिक मार्केट में 32.25 करोड़ रुपये कमाए हैं.

कपिल की फिल्म को भी नहीं मिले दर्शक 

इस बीच कपिल शर्मा हाल ही में अनुकल्प गोस्वामी के डायरेक्शन में बनी 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी दिखे थे. यह फिल्म जो कपिल की 2015 की हिट 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल थी, बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा असर नहीं डाल पाई. कपिल के अलावा, फिल्म में मनजोत सिंह, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान लीड रोल में थे.
 

