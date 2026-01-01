विज्ञापन

कपिल शर्मा का मजाक बनाना पड़ा भारी, सोशल मीडिया यूजर देने लगा ज्ञान को कॉमेडी किंग ने दिया करारा जवाब

कपिल शर्मा बातों के बादशाह है. उनकी बातों से बात निकाल कर मजाक बनाना एक सोशल मीडिया यूजर को भारी पड़ गया.

कपिल शर्मा का मजाक बनाना पड़ा भारी
Social Media
नई दिल्ली:

कपिल शर्मा का कॉमेडी शो हल्की फुल्की बातों और जोक्स से भरा होता है. इस शो में कही गई हर बात को सीरियसली लेना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हाल में एक सोशल मीडिया यूजर के साथ हुआ. उन्होंने कपिल के एक मजाक पर उंगली उठाई तो कपिल ने भी आड़े हाथों लेते हुए जवाब दे दिया. वैसे भी बातों के मामले में कपिल से कौन जीत सकता है. यह घटना कपिल के चौथे सीजन के उस एपिसोड की है जिसमें महिला क्रिकेट टीम खास मेहमान बनकर पहुंची थी.

किस बात पर कपिल शर्मा पर उठी उंगली?

कपिल शर्मा ने टीम के कोच अमोल मजूमदार से बात करते हुए  कहा, आपको पता है जब से आपने वर्ल्डकप जीता है लोग और आपको चकदे का शाहरुख खान बोल रहे हैं बाहर सोशल मीडिया पर. आप तो इतने हैंडसम हैं. आपको अंदर से फील आ रहा है शाहरुख खान वाला. इस पर अमोल कहते हैं- नहीं चकदे वाला नहीं आ रहा. इस पर टीम की एक खिलाड़ी बीच में आती हैं और कहती हैं- सर झूठ बोल रहे हैं असल में इन्होंने अपना नाम अमोल मजूमदार से बदलकर कबीर मजूमदार रख दिया है. इस पर सभी हंस पड़ते हैं.

कपिल के इसी वीडियो को शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ईडियट कपिल शर्मा को पता होना चाहिए कि असल हीरो मीर रंजन नेगी हैं ना कि कबीर खान. काश अमोल मजूमदार इसे सही बात बता देते. ये ट्वीट जब कपिल के सामने आया तो उन्होंने इसे यूं ही जाने नहीं दिया. कपिल ने जवाब देते हुए लिखा, डियर सर जब मैंने कबीर खान कहा तो मेरा मतलब शाहरुख खान से था और ये एक मजाकिया अंदाज में था. ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका तानसेन तो बेसुरा है. खैर आपको नए सल की बधाई. खुश रहें और खुशी फैलाएं. बता दें कि जिस शख्स ने कपिल को ट्रोल किए उसके हैंडल का नाम बेसुरा तानसेन है इसी को इस्तेमाल करते हुए कपिल ने उसे जवाब दिया.

