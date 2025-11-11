एमएस धोनी ने फैन की Royal Enfield बाइक पर किया सिग्नेचर, बोले- चला के रिपोर्ट देना, वायरल हुआ Video

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) अपने शांत स्वभाव और सादगी के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट के मैदान पर ‘कैप्टन कूल' के नाम से मशहूर धोनी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक फैन की रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) बाइक पर सिग्नेचर करते नजर आते हैं. वीडियो में धोनी फैन की लाल बाइक को पहले ध्यान से देखते हैं और फिर उसके पेट्रोल टैंक पर अपना सिग्नेचर करते हैं. जाते-जाते वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, “चला के रिपोर्ट देना!” फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और इस पल को देखकर सोशल मीडिया पर लोग झूम उठे.

धोनी का ‘ऑटो लव' फिर आया चर्चा में

धोनी को कार और बाइक से कितना प्यार है, यह हर कोई जानता है. उनके रांची वाले घर का गैरेज किसी ऑटो म्यूज़ियम से कम नहीं. वहां विंटेज कारों से लेकर स्पोर्ट्स बाइक तक हर मॉडल मौजूद है. ऐसे में जब फैन की बाइक पर माही ने सिग्नेचर किया, तो लोगों ने कहा- “अब ये बाइक नहीं, इमोशन है!”

देखें Video:

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

यह वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा गया- “यह सिर्फ ऑटोग्राफ नहीं है, यह माही द्वारा उकेरी गई भावना है.” वीडियो को अब तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में फैन्स ने दिल के इमोजी और भावनाओं की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा- “माही के साथ सवारी?” दूसरे ने मजाक में लिखा- “अब इस बाइक की कीमत 3 लाख से बढ़कर 30 करोड़ हो जाएगी!” वहीं तीसरे ने लिखा- “वाह, आप कितने भाग्यशाली हैं.”

धोनी की सादगी और फैंस के लिए प्यार

यह वीडियो एक बार फिर यह साबित करता है कि एमएस धोनी सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दिल से जुड़े इंसान भी हैं. उनका ये छोटा-सा जेस्चर उनके फैंस के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. माही का यही अंदाज़ उन्हें आज भी करोड़ों दिलों का हीरो बनाए हुए है.

