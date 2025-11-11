आपके शरारती बेटे की तरफ से... 10 साल के बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से मम्मी को दिया ऐसा गिफ्ट, देखकर लोग रो पड़े

कहते हैं कि बच्चों का प्यार सबसे सच्चा होता है और जब वही प्यार किसी तोहफ़े के रूप में मिले तो पल यादगार बन जाता है. मुंबई से सामने आया एक वीडियो इसी बात का खूबसूरत उदाहरण है. इसमें 10 साल का एक बच्चा अपनी मां को जन्मदिन पर ऐसा तोहफ़ा देता है कि मां की आंखें नम हो जाती हैं.

स्कूल बैग से निकला प्यार भरा तोहफ़ा

वीडियो में दिखाई देता है कि छोटा बच्चा स्कूल से लौटते ही अपने बैग से एक छोटा-सा गिफ्ट पैक निकालता है. उसका छोटा भाई उत्सुकता से देख रहा होता है, जबकि मां इस पल को कैमरे में कैद कर रही होती हैं. बच्चे के चेहरे पर शरारती मुस्कान और मां के चेहरे पर गर्व का भाव दोनों ही पल को खास बना देते हैं.

चिट्ठी में किया दिल को छू लेने वाला इज़हार

गिफ्ट पैक के अंदर एक प्यारी चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था – “आपके शरारती बेटे की ओर से शुभकामनाएं” यानी “आपके नटखट बेटे की ओर से शुभकामनाएं.” इसके साथ बच्चे ने एक सुनहरी, खूबसूरत घड़ी तोहफ़े में दी, पैकिंग से लेकर प्रेसेंटेशन तक सब कुछ अपने हाथों से किया.

देखें Video:

मां का कैप्शन बना भावनाओं का आईना

वीडियो के साथ मां ने जो कैप्शन लिखा, उसने इस पल को और भी खास बना दिया- “जिस पल तुम जन्मे, मेरा दिल तुमने जीत लिया. तुम मेरे दिल, मेरी रूह, मेरा सब कुछ हो. चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे बेटे रहोगे.”

सोशल मीडिया पर जीता सबका दिल

वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग बच्चे की सोच और प्यार की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “वह विचारशील है और उसमें रुचि है.” दूसरे ने कहा, “कितना स्नेही और समझदार बेटा है.” इस छोटे से सरप्राइज़ ने दिखा दिया कि भावनाओं की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती. बच्चे के मासूम दिल से निकला ये तोहफ़ा सोशल मीडिया पर लाखों दिलों को पिघला रहा है.

यह भी पढ़ें: सिक लीव पर रहते हुए कर्मचारी ने चल लिए 16 हज़ार कदम, कंपनी ने नौकरी से निकाला, जानें फिर क्या हुआ...

एमएस धोनी ने फैन की Royal Enfield बाइक पर किया सिग्नेचर, बोले- चला के रिपोर्ट देना, वायरल हुआ Video

यहां मिला दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जाल, बना 1 लाख से ज्यादा जीवों का ‘जालमहल', वैज्ञानिकों के भी उड़े होश!