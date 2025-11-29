विज्ञापन
विशेष लिंक

'गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला',दुल्हन को देख दूल्हे की आंखों से छलक पड़े आंसू,देख लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों शादी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी दुल्हन को देखने के बाद दूल्हे 'राजा' ऐसा रिएक्शन देते हैं, जिसे देखने के बाद लोग खूब मौज लेने लगते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला',दुल्हन को देख दूल्हे की आंखों से छलक पड़े आंसू,देख लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स
सांवले दूल्हे की गोरी दुल्हनिया को एक टक देखते रह गए लोग

Groom Crying Moment: शादियां सिर्फ रस्में नहीं होतीं, ये वो पल हैं जहां खुशियां, भावनाएं और रिश्ते एक साथ चमकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक शादी का वीडियो भी ऐसा ही है, जो देखने वाले हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की नमी छोड़ देता है. इस वीडियो की कहानी बेहद सरल है, पर असर गहरा है. एक दूल्हा, एक दुल्हन और वो ‘पहली झलक' जो किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाती है.

ये भी पढ़ें:-बैंड बाजा बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन, बग्घी पर चढ़कर किया ऐसा डांस देखता रह गया ससुराल

दूल्हा स्टेज पर…आंखों में चमक और हल्की बेचैनी (bride entry viral)

वीडियो में शुरुआत होती है एक सांवले, साधारण-से दिखने वाले दूल्हे से, जो स्टेज पर खड़ा होकर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है. हॉल नाते-रिश्तेदारों से भरा हुआ है. हर तरफ बातें, म्यूजिक, हंसी, मोबाइल कैमरे, लेकिन दूल्हे की नजर सिर्फ एक रास्ते पर टिकी है...जहां से उसकी दुल्हन एंट्री लेने वाली है. चेहरे पर उम्मीद, दिल में धड़कन और आंखों में हल्की-सी चमक. साफ है कि, वो इस पल का इंतजार बरसों से कर रहा था.

दुल्हन की एंट्री और बदला पूरा माहौल (emotional groom video)

अचानक कैमरा घूमता है और सामने दिखती है दुल्हन...बेहद प्यारी, खूबसूरत और मुस्कुराती हुई. उसके साथ कई रिश्तेदार हैं, लेकिन पूरा हॉल जैसे उसी पर थम गया हो. धीमे-धीमे कदमों से चलते हुए जैसे ही दुल्हन दूल्हे की नजर में आती है, वीडियो का सबसे इमोशनल पल सामने आता है. दूल्हे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं.

ये भी पढ़ें:-'साली' ने जीजा जी के सामने रखी 11 लाख की मांग, दूल्हे ने बदले में रख दी ऐसी डिमांड, सुन हंस पड़े लोग

दूल्हे की आंखों से छलक उठे खुशी के आंसू (dulha dulhan viral reel)

दूल्हा अपनी आंखें पोंछता है, मुस्कुराता है और फिर से देखता है, जैसे- यकीन न हो रहा हो कि इतनी खूबसूरत जिंदगी उसके हिस्से में आई है.सोशल मीडिया पर लोग इसे 'पहली नजर का प्यार', 'खुशी का सैलाब', 'रियल इमोशन' जैसे कैप्शन्स से शेयर कर रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, दूल्हा समझ नहीं पा रहा कि इतना नसीब कहां से मिला. एक अन्य यूजर ने लिखा, ये सबसे प्यारा रिएक्शन है जो आज तक देखा नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा, सच में प्यार रंग नहीं देखता...बस दिल देखता है.

ये भी पढ़ें:-स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Wedding Video, Groom Crying Moment, Bride Entry Viral, Emotional Groom Video, Dulha Dulhan Viral Reel
Get App for Better Experience
Install Now