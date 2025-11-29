'गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला',दुल्हन को देख दूल्हे की आंखों से छलक पड़े आंसू,देख लोग करने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Groom Crying Moment: शादियां सिर्फ रस्में नहीं होतीं, ये वो पल हैं जहां खुशियां, भावनाएं और रिश्ते एक साथ चमकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक शादी का वीडियो भी ऐसा ही है, जो देखने वाले हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में हल्की नमी छोड़ देता है. इस वीडियो की कहानी बेहद सरल है, पर असर गहरा है. एक दूल्हा, एक दुल्हन और वो ‘पहली झलक' जो किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाती है.

दूल्हा स्टेज पर…आंखों में चमक और हल्की बेचैनी (bride entry viral)

वीडियो में शुरुआत होती है एक सांवले, साधारण-से दिखने वाले दूल्हे से, जो स्टेज पर खड़ा होकर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है. हॉल नाते-रिश्तेदारों से भरा हुआ है. हर तरफ बातें, म्यूजिक, हंसी, मोबाइल कैमरे, लेकिन दूल्हे की नजर सिर्फ एक रास्ते पर टिकी है...जहां से उसकी दुल्हन एंट्री लेने वाली है. चेहरे पर उम्मीद, दिल में धड़कन और आंखों में हल्की-सी चमक. साफ है कि, वो इस पल का इंतजार बरसों से कर रहा था.

दुल्हन की एंट्री और बदला पूरा माहौल (emotional groom video)

अचानक कैमरा घूमता है और सामने दिखती है दुल्हन...बेहद प्यारी, खूबसूरत और मुस्कुराती हुई. उसके साथ कई रिश्तेदार हैं, लेकिन पूरा हॉल जैसे उसी पर थम गया हो. धीमे-धीमे कदमों से चलते हुए जैसे ही दुल्हन दूल्हे की नजर में आती है, वीडियो का सबसे इमोशनल पल सामने आता है. दूल्हे की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं.

दूल्हे की आंखों से छलक उठे खुशी के आंसू (dulha dulhan viral reel)

दूल्हा अपनी आंखें पोंछता है, मुस्कुराता है और फिर से देखता है, जैसे- यकीन न हो रहा हो कि इतनी खूबसूरत जिंदगी उसके हिस्से में आई है.सोशल मीडिया पर लोग इसे 'पहली नजर का प्यार', 'खुशी का सैलाब', 'रियल इमोशन' जैसे कैप्शन्स से शेयर कर रहे हैं. कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, दूल्हा समझ नहीं पा रहा कि इतना नसीब कहां से मिला. एक अन्य यूजर ने लिखा, ये सबसे प्यारा रिएक्शन है जो आज तक देखा नहीं. दूसरे यूजर ने लिखा, सच में प्यार रंग नहीं देखता...बस दिल देखता है.

