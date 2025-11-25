'साली' ने जीजा जी के सामने रखी 11 लाख की मांग, दूल्हे ने बदले में रख दी ऐसी डिमांड, सुन हंस पड़े लोग

Jija Aur Saali Ka Viral Video: शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होतीं, ये भावनाओं, हंसी-मजाक, रिवाजों और रिश्तों के मेले जैसा मंच भी होता है. खासकर जीजा-साली का रिश्ता...जहां प्यार भी है, तकरार भी और इन सबके बीच चलती रहती है टांग-खिंचाई. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक नया वीडियो इसी पक्की भारतीय शादी वाली वाइब को फिर से याद दिला रहा है, जहां 11 लाख की मांग और 51 हजार में हुई डील ने सबको हंसी से लोटपोट कर दिया.

जूता चुराई का नया अपग्रेड...फीता चढ़ाई (Jija Saali Wedding Ritual Funny Video)

अगर आप सोचते थे कि शादियों में सालियों की कमाई सिर्फ जूता चुराई से होती है, तो जनाब… ट्रेंड बदल चुका है. अब वरमाला के स्टेज पर पहुंचने के लिए भी दूल्हे से 'फीता टोल-टैक्स' वसूला जाता है. कैंची पकड़ाकर शगुन लेना अब नई वायरल परंपरा बन रही है और इसी रस्म का एक वीडियो Instagram पर धूम मचा रहा है. वीडियो में दूल्हा हंसते हुए सालियों से QR कोड मांगता है, मानो शादी नहीं कोई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे चल रहा हो, तभी एक साली स्टाइल में कहती है, 'ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहले साइन कराऊंगी' और फिर शुरू होता है असली गेम...मोलभाव का.

11 लाख की मांग और 5 लाख पर बहस (Viral Wedding Video)

सालियों की टीम पहले एक मोटी रकम की बात करती है और फिर मजे लेते हुए कहती है,'अब इससे कम नहीं लूंगी मैं.' उधर लड़के वाले बैकग्राउंड में मजाक में 150 रुपये चिल्लाते रहते हैं, जिससे हंसी का माहौल और हल्का हो जाता है, फिर जैसे ही साली बोलती है '5 लाख से नीचे बात ही नहीं होगी.' दूल्हे 'राजा' तुरंत पलटकर बोलते हैं, 'पहले सब लोग मुंह धोकर आओ.' और बस…मंडप ठहाकों से गूंज उठता है. यह वो पल है जिसे देखकर हर दर्शक को अपनी किसी शादी का मजेदार किस्सा याद आ जाता है.

Deal Final हंसी, शगुन और एक प्यारा Gesture (11 Lakh Demand Wedding)

बहस जारी रहती है. दूल्हा आखिर में मुड़कर अपनी फैमिली से लिफाफा लेता है और सालियों को देते हुए कहता है, 'ये 51 हजार हैं… आराम से बांट लेना.' यहीं खत्म नहीं हुआ...वो अपनी एक साली को एक रिंग भी पकड़ा देता है. व्हाट ए जीजा मूव और इसी प्यारी हंसी-मजाक के साथ वीडियो खत्म हो जाता है.

Instagram पर रील का जलवा हंसी, कमेंट्स और पूरी बहस (Groom Saali Negotiation)

यह वायरल क्लिप @capturingcandidly ने पोस्ट की है।. कैप्शन भी जबरदस्त है '11 lakh to 11k.' रील को अब तक 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 22 हजार लाइक्स आए हैं. कमेंट सेक्शन भी पूरा मसालेदार है. कोई सिंगल लोगों पर मजाक उड़ा रहा है. तो कोई दूल्हे की bargaining skills का फैन हो गया. एक यूजर ने लिखा, भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा है…तू गरीब है, मत सोच ये सब असली है. लोग खूब मजे ले रहे हैं और शादी की यादें ताजा कर रहे हैं.

