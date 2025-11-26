बैंड बाजा बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची दुल्हन, बग्घी पर चढ़कर किया ऐसा डांस देखता रह गया ससुराल

Bride Baraat in Prayagraj: प्रयागराज की सड़कों पर 25 नवंबर की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के कदम थम गए. भीड़, लाइटें, डीजे और कैमरों के बीच एक सुनहरी रथ पर सजी दुल्हन तनु...अपनी बारात लेकर दूल्हे के घर जा रही थी. लोगों के चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी, जैसे कोई पुराना रिवाज अपनी जगह छोड़कर नई सोच को रास्ता दे रहा हो. इस रथ पर बैठी तनु सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, वह एक ऐसी बेटी हैं, जिसके पिता राजेश जायसवाल ने हमेशा सपने में देखा था कि उनकी बेटियों को भी वही धूमधाम मिले जो बेटों को मिलती है. वही सपना इस रात शहर की सड़कों पर उतर आया.

नई सोच वाली शादी (Dulhan Ke Baraat Le Jaane Ka Video)

आमतौर पर शादी में दूल्हा बारात लेकर आता है, लेकिन प्रयागराज के मूत्थीगंज में लोग जिस नजारे के गवाह बने, वह एकदम फिल्मी, लेकिन असली था. घोड़ी या घोड़ा नहीं...सीधे रथ. दूल्हा नहीं...सीधे दुल्हन. लड़का पक्ष नहीं...सीधे लड़की पक्ष की बारात.रास्ते में लोग लाइन लगाकर खड़े थे. मोबाइल कैमरे ओवरटाइम कर रहे थे. बुज़ुर्ग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे उछल रहे थे और युवाओं को लग रहा था 'ये तो इतिहास बन रहा है' और सच में इतिहास बन रहा था.

प्रयागराज में दुल्हन लेकर गई बारात (Bride Take Baraat To Groom Home)

दुल्हन आगे-आगे रथ पर थी, पीछे-पीछे करीब दो किलोमीटर लंबी बारात. डीजे की धुनें, रंगीन लाइटें, नाचते लोग...सब कुछ वैसा ही था जैसा एक बारात में होता है. बस फर्क इतना कि इस बार स्टार दूल्हा नहीं, दुल्हन थी. लोग इसे सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि जेंडर इक्वैलिटी का जश्न कह रहे हैं.

यूजर्स के मजेदार सवाल ‘अब विदाई कौन देगा?' (Tanu Rajat Wedding)

रील वायरल हुई और कमेंट सेक्शन मीम्स जोन बन गया. एक यूजर ने लिखा, दुल्हन बारात लेकर गई है…विदाई अब किसकी होगी? दूसरे यूजर ने लिखा, लगता है लड़का गरीब था…इसलिए लड़की को बारात ले जानी पड़ी. तीसरे यूजर ने लिखा, मेरी बुआ की शादी भी ऐसी हुई थी… कुछ नया नहीं भाई.

दूल्हे के घर पहुंचकर क्या हुआ? (Prayagraj viral video)

दूल्हे के घर पहुंचते ही परिवार ने परंपरा के मुताबिक आरती उतारी, स्वागत किया और खुशी से इस नई परंपरा को गले लगा लिया. माहौल इतना खूबसूरत था कि लोग सिर्फ शादी नहीं देख रहे थे, बल्कि एक समानता का उत्सव महसूस कर रहे थे.

