T20 World Cup 2026: ना हों निराश, तिलक वर्मा हुए बाहर तो ये 3 स्टार उनकी जगह लेने के लिए हैं तैयार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रहे गए हैं. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले भारतीय बेड़े से एक दुखद भरी खबर निकलकर सामने आ रही है. भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा स्टार तिलक वर्मा बीमार हैं. सात जनवरी को नाश्ता के बाद एकाएक पेट में उठे दर्द के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां पता चला कि उन्हें टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या है. जिसके बाद तुरंत डॉक्टरों ने सर्जरी का रास्ता निकाला. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी सफल रही. मगर वह मैदान में कब तक वापसी करेंगे? इसकी कोई ठोस पुष्टि नहीं हो पाई है. खुदा न खास्ता उनके लौटने में देरी होती है और वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो ये तीन बड़े खिलाड़ी उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं-

श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर फिट हो चुके हैं. उनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है. आगामी टूर्नामेंट के लिए उन्हें भारतीय बेड़े में शामिल नहीं किया गया है. 31 वर्षीय अय्यर भी तिलक की तरह नंबर चार के परफेक्ट बल्लेबाज हैं. इस स्थान पर खेलते हुए उन्होंने अपनी उपयोगिता भी साबित की है. ऐसे में उनको टीम में शामिल कर लिया जाता है तो चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी.

शुभमन गिल

पिछले कुछ माह से कप्तान और कोच शुभमन गिल पर पुरा भरोसा जता रहे थे. मगर लगातार फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से उन्हें एकाएक टीम से ड्रॉप कर दिया गया. अब जबकि तिलक बीमार हैं. इनके एक बार फिर से टीम में आने की संभावना बन रही है. गिल के क्लास से पूरी दुनिया अच्छी तरफ से वाकिफ है. वह अपने दिन पर अकेले मैच जिताने के दम रखते हैं.

ऋतुराज गायकवाड़

इनफॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ भी रेस में शामिल हैं. हाल ही में संपन्न हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंन शतक भी जड़ा है. ऐसे में अगर उन्हें टीम में मौका मिलता है तो वह तिलक की भरपाई को अच्छी तरह से करने का दम रखते हैं.

यह भी पढ़ें- VIDEO: 9 छक्के, 2 चौके, 241.93 का स्ट्राइक रेट, हार्दिक पंड्या के विस्फोट से धुआं धुआं हुआ राजकोट