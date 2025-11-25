स्कूटर पर आदमी और आदमी पर स्कूटर...वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया हंगामा

Mumbai Boys Carried Scooty On Lap: मुंबई की गलियों में रोज भागदौड़, भीड़ और ट्रैफिक तो दिख ही जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसे पल भी सामने आ जाते हैं, जो आपके दिन की थकान एक सेकंड में दूर कर देते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. अगर आप सोचते हैं कि लोग बाइक पर सिर्फ बैग, कैनिस्टर या छोटा सामान लेकर चलते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपका यकीन टूट जाएगा. यहां तो भाईसाहब अपनी गोद में पूरा का पूरा स्कूटर लेकर पीछे आराम से बैठे हैं, जैसे- कोई खिलौना उठा रखा हो.

वीडियो में आखिर दिखा क्या? (viral scooter video Mumbai)

वीडियो की शुरुआत तो एक आम ट्रैफिक फुटेज की तरह होती है. सड़कें, गाड़ियां, हलचल...सब सामान्य, लेकिन अचानक कैमरे की नजर एक ऐसे नजारे पर पड़ती है कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. एक दोपहिया गाड़ी आगे बढ़ रही है, आगे ड्राइवर..पीछे एक आदमी और उसकी गोद में एक पूरा स्कूटर. जी हां आप सही पढ़ रहे हैं असली वाला, लोहे का पूरा साइज वाला स्कूटर. पीछे बैठा शख्स उलटी दिशा में मुंह करके बैठा है और उसकी गोद में रखा स्कूटर ऐसे टिका है जैसे वह कोई हल्का-फुल्का बॉक्स हो. वीडियो देखकर लगता है जैसे आदमी ने किसी मल्टीप्लेयर गेम में अपने कैरेक्टर की इन्वेंटरी ओवरलोड कर दी हो.

कहां से आया वीडियो? (man holding scooter viral clip)

इसे इंस्टाग्राम पर @andheriwestshitposting हैंडल ने पोस्ट किया है. अपलोड होने के कुछ ही घंटों में वीडियो एक लाख से ज्यादा व्यूज पार कर गया और कमेंट सेक्शन में मीम्स की आंधी आ गई.

सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा (scooter on lap video India)

कमेंट्स इतने मजेदार हैं कि लोग वीडियो से ज्यादा कमेंट सेक्शन का मजा ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'और भाई...स्कूटी पर आया?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'नहीं, स्कूटी मेरे पे आया.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'अपने mental health का वर्णन करें?' चौथे यूजर ने लिखा, 'मुंबई में कुछ भी संभव है, बंधु.' कई यूजर्स ने लिखा कि यह अंधेरी वेस्ट की ऊर्जा है, जहां क्रिएटिविटी और जुगाड़ का मेल हमेशा लीजेंडरी होता है.

