मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर जारी बवाल के बीच बांग्लादेश ने शेड्यूल का ऐलान, क्या टीम इंडिया करेगी दौरा?

India Tour Bangladesh 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा.

Bangladesh Announced India Tour Schedule: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह इस साल सितंबर में खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारत की मेजबानी करेगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान ऐसे समय किया है, जब पहले ही भारत में शाहरुख खान और कोलकाता नाइट राइडर्स, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लेकर, धर्मगुरुओं और सियासतदानों के निशाने पर है. बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदूओं को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में शाहरुख खान निशाने पर हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बीसीसीआई मौजूदा परिस्थितियों में बांग्लादेश की यात्रा करने के लिए सहमत होगा जहां कोई स्थिर सरकार नहीं है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, तीन वनडे मैच 1, 3 और 6 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि टी20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे. भारतीय टीम सीमित ओवरों के मुकाबले के लिए 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी. पिछले साल जुलाई में, भारत का बांग्लादेश दौरा अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया था और छह मैचों का सफेद गेंद दौरा एक साल से अधिक के लिए टाल दिया गया था,

बीसीसीआई ने पिछले जुलाई में एक बयान में जानकारी दी थी,"बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सफेद गेंद की सीरीज- तीन वनडे और तीन टी 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों को, अगस्त 2025 से सितंबर 2026 तक स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है."

बीसीसीआई ने तब तर्क दिया था कि यह फैसला,"दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए, दोनों बोर्डों के बीच चर्चा के बाद लिया गया है." इसमें कहा गया,"बीसीबी इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है. दौरे के लिए संशोधित तारीखों और कार्यक्रमों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी."

