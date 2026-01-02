मुंबई के सांताक्रूज में मिठाई के बहाने 'खूनी साजिश', नए साल पर प्रेमिका ने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटा

मुंबई के सांताक्रूज़ ईस्ट स्थित कलीना इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 25 वर्षीय एक शादीशुदा महिला ने कथित तौर पर अपने 44 वर्षीय प्रेमी को नए साल की मिठाई देने के बहाने घर बुलाया और फिर उसके निजी अंग पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सायन अस्पताल में जारी है. वारदात के बाद से आरोपी महिला फरार बताई जा रही है.

आरोपी महिला और पीड़ित आपस में रिश्तेदार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला और पीड़ित आपस में रिश्तेदार हैं. महिला, पीड़ित की बहन की ननद बताई जा रही है. पीड़ित बीते करीब 18 सालों से सांताक्रूज़ ईस्ट में अपने परिवार के साथ रह रहा है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच पिछले छह से सात वर्षों से कथित प्रेम संबंध थे.

पत्नी को छोड़कर शादी करने का दवाब कर रही थी महिला

बताया जा रहा है कि महिला लगातार पीड़ित पर अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. मानसिक तनाव से परेशान होकर पीड़ित नवंबर 2025 में बिहार चला गया था. हालांकि, वहां रहने के दौरान भी आरोपी महिला फोन कॉल्स के जरिए उसे धमकाती रही.

31 दिसंबर की रात महिला ने नए साल पर मिठाई के बहाने के बुलाया

19 दिसंबर को मुंबई लौटने के बाद पीड़ित ने महिला से दूरी बना ली थी और उससे संपर्क से बच रहा था. इसी बीच 31 दिसंबर की रात करीब डेढ़ बजे महिला ने नए साल की मिठाई देने के बहाने उसे अपने घर बुलाया. उस वक्त महिला के बच्चे घर में सो रहे थे.



आरोप है कि महिला ने पहले पीड़ित से पैंट उतारने को कहा और फिर रसोई में जाकर सब्जी काटने वाला चाकू ले आई. इसके बाद अचानक उसने पीड़ित के निजी अंग पर हमला कर दिया. हमले में युवक को गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा.

महिला फरार, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

गंभीर हालत में भी पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा. बेटे और दोस्तों की मदद से उसे पहले वीएन देसाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे सायन अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, चोट काफी गहरी है और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. इस मामले में वाकोला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस फरार आरोपी महिला की तलाश में जुटी हुई है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.



यह भी पढ़ें - जेल से छूटते ही प्रेमी ने प्रेमिका पर किया कैंची से जानलेवा हमला; जानिए आरोपी ने क्यों उठाया खौफनाक कदम