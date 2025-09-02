विज्ञापन
अगरबत्ती की मां और आंखों का भाई कौन है? लड़की के अटपटों सवालों ने घुमाया सिर, वायरल Video पर व्यूज 8 करोड़

सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है. लड़की का सबसे मजेदार सवाल यह है कि 7 और 9 में क्या फर्क है. जब इसके दोस्त इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर लड़की ने इस मजेदार उत्तर दिया.

अगरबत्ती की मां और आंखों का भाई कौन है? लड़की के अटपटों सवालों ने घुमाया सिर, वायरल Video पर व्यूज 8 करोड़
क्या आप वर्ड प्ले जानते हैं? अगर नहीं तो हम बताते हैं, इसमें सामने वाला आपको तरह-तरह के वर्ड्स और अंकों में अटपटे सवाल पूछेगा, जिसका उत्तर काफी फनी होता है. एक उदाहरण से समझाती हूं. सवाल है- चार में से दो गए तो कितने बचे? दूसरा उत्तर देता है तो 2. तो सवाल पूछने वाला कहता है अगर 9 बचते तो क्या कर लेते? कुछ इस तरह से इस खेल को खेला जाता है. अब एक लड़की ने अपने चार दोस्तों से ऐसा ही वर्डिंग खेल खेला और उसके वीडियो पर तकरीबन 8 करोड़ व्यूज आ चुके हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है. लड़की का सबसे मजेदार सवाल यह है कि 7 और 9 में क्या फर्क है. जब इसके दोस्त इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर लड़की ने इस मजेदार उत्तर दिया.

लड़की के अटपटे सवाल (Girl Viral Video)

जब लड़की के दोस्त ने कहा कि 7 और 9 दोनों अलग-अलग नंबर है तो लड़की ने 7 और 9 के बीच का फर्क बताए हुए कहा, 'क्योंकि तुम साथ (7) हो या ना (9) हो क्या फर्क है'. फिर लड़की अपने बेस्टी से पूछती है अगरबत्ती की मां कौन हैं? तो उसने मोमबत्ती कहा और सभी जोर से हंसने लगे. अब अपनी तीसरी सहेली से पूछती है, फ्रूट ने अपने पापा को देखकर क्या बोला, लड़की उत्तर सोच ही रही होती है कि सवाल पूछने वाली इतने में बोल पड़ती है, पपाया (Papa-Aaya). फिर लड़की अपनी आखिरी दोस्त से पूछती है आंखों का भाई कौन होता है? इस पर लड़की कहती है आईब्रो. वीडियो में बस इतना है और लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो को लोगों ने किया एन्जॉय (Girl Questions Viral Video)

इस वीडियो के कैप्शन में एक लड़की ने लिखा है, 'मुझे कपिल शर्मा ने कास्ट कर लिया है'. इस वीडियो पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं. इस पर एक ने लिखा है, मुझे आईब्रो वाला लॉजिक अच्छा लगा. एक ने लिखा है, 'कैसे-कैसे लोग हैं यहां? एक और पूछता है, इतना टैलेंट हमारे पास तो नहीं हैं, कहां से लाती हो?. एक अन्य ने लिखा है, 7 और 9 वाला भी मस्त था. अब लोग ऐसे ही इस वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं.

