ट्रेन की बर्थ पर ही कूलर लगाकर सो गया शख्स, वायरल Video देख दंग रह गए लोग, बोले- जनरल में 1 AC का मज़ा

सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहां कब, क्या देखने को मिल जाए इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है. कई बार तो हमें कल्पना से परे चीजें भी देखने को मिल जाती हैं. जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं. वहीं, हम जुगाड़ की बात करें तो भारतीय लोग जुगाड़ में सबसे आगे हैं. किसी भी काम को आसान बनाने के लिए या फिर किसी नामुमकिन काम को करने के लिए भारत के लोग कोई न कोई जुगाड़ कर ही लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का दिमाग चकरा गया है.

अगर बाज जैसी तेज़ है आपकी नज़र, तो इस तस्वीर में छिपी बिल्ली को 10 सेकंड में ढूंढिए

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ट्रेन की बर्थ पर सो रहा है और बर्थ पर एक किनारे पर कूलर भी रखा हुआ है. इतना ही नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कूलर चल भी रहा है. क्योंकि साइड में लगे स्विच बोर्ड पर कूलर का प्लग लगा हुआ है. और सामने लेटा शख्स आराम से सो रहा है. ट्रेन का कोच देखने से पता चल रहा है कि स्लीपर क्लास का डिब्बा है. जिसमें एसी नहीं होता है. लेकिन, इस वीडियो को देखने के बाद तो हर कोई हैरान हो रहा है. क्योंकि ट्रेन की बर्थ पर कूलर रखकर सोते हुए किसी को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा.

Video देखने के लिए यहां Click करें:

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aarshu_shukla_79 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को ढेरों लोगों ने लाइक किया है और बहुत से लोगों ने वीडियो पर मजेदार कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- ट्रेन की इंटर्नल सप्लाई 110 वोल्ट होती है तो इसने 230 वोल्ट का कूलर कैसे चला दिया. दूसरे यूजर ने लिखा- हंसने की बात नहीं है, शॉर्ट सर्किट से पूरी ट्रेन में आग लग सकती है. तीसरे ने मजे लेते हुए लिखा- जनरल डिब्बे में फर्स्ट एसी का मज़ा.

यह भी पढ़ें: परपोती के साथ मॉल में शॉपिंग करने पहुंची 106 साल की महिला, खुद पसंद किए कपड़े, प्यारा Video देख भावुक हुए लोग

टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में डाला बीयर, सोशल मीडिया पर वायरल Video देख भड़के लोग, बोले- ऐसी सजा दो कि...

प्री-नर्सरी स्कूल में लग रही 1.85 लाख रुपए की फीस, शख्स ने पोस्ट शेयर कर रोया दुखड़ा, लोग बोले- ये तो लूट है