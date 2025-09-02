परपोती के साथ मॉल में शॉपिंग करने पहुंची 106 साल की महिला, खुद पसंद किए कपड़े, प्यारा Video देख भावुक हुए लोग

106 साल की एक महिला का अपनी परपोती के साथ शॉपिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है. इंस्टाग्राम यूज़र यशवी रहेजा (@yashviraheja) द्वारा पोस्ट की गई यह छोटी क्लिप पंजाब के राजपुरा स्थित वीटीसी फैशन मॉल में रिकॉर्ड की गई थी. इसमें एक 106 साल की महिला, जिन्हें प्यार से परदादी कहा जाता है, बहुत खुश होकर अपने लिए कपड़े पसंद करती नज़र आ रही हैं.

प्री-नर्सरी स्कूल में लग रही 1.85 लाख रुपए की फीस, शख्स ने पोस्ट शेयर कर रोया दुखड़ा, लोग बोले- ये तो लूट है

वीडियो में एक टेक्स्ट भी था जिसमें लिखा था, "उन्होंने कई पीढ़ियों को शादी करते देखा है और अब वो मेरे लिए खरीदारी कर रही हैं. 106 साल की उम्र में उनके लिए खरीदारी करने का सौभाग्य पाकर मैं बेहद खुशकिस्मत हूं." यशवी ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "परदादी @vtcfashionmall के साथ शॉपिंग के दौरान उनकी सबसे छोटी क्लाइंट भी मौजूद थीं."

देखें Video:

वीडियो में आप देख सकते हैं कि परदादी पूरे मन से शॉपिंग में बिजी दिखाई दे रही हैं, अपने लिए कपड़े चुनने की कोशिश कर रही हैं और उनकी परपोती उनके बगल में मुस्कुरा रही है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की बाढ़ ला दी, उन्हें "एक प्रेरणा", "एक आशीर्वाद" और "यह साबित करने वाला कि उम्र सिर्फ़ एक संख्या है" बताया. लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि कई यूज़र्स इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइए.

यह भी पढ़ें: टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में डाला बीयर, सोशल मीडिया पर वायरल Video देख भड़के लोग, बोले- ऐसी सजा दो कि...

जब 'रावण' निकला सब्जी बेचने ! बोला- बाहर निकल... पब्लिक ने ली खूब मौज, वायरल Video देख नहीं रुकेगी हंसी

मुर्गियों के बीच छिपकर बैठा था विशालकाय अजगर, शख्स ने नंगे हाथों से धर दबोचा, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे