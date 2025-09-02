विज्ञापन
विशेष लिंक

अगर बाज जैसी तेज़ है आपकी नज़र, तो इस तस्वीर में छिपी बिल्ली को 10 सेकंड में ढूंढिए

अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली चुनौतियां पसंद हैं, तो यह भ्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा. यह तस्वीर रेडिट पर शेयर की गई है और देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अगर बाज जैसी तेज़ है आपकी नज़र, तो इस तस्वीर में छिपी बिल्ली को 10 सेकंड में ढूंढिए
इस तस्वीर में छिपी बिल्ली को 10 सेकंड में ढूंढिए

Optical illusion: ये आकर्षक दिमागी पहेलियां लंबे समय से इंटरनेट पर छाई हुई हैं, और अब एक नया भ्रम सोशल मीडिया पर छा गया है. अगर आपको दिमाग घुमा देने वाली चुनौतियां पसंद हैं, तो यह भ्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा. यह तस्वीर रेडिट पर शेयर की गई है और देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं. पहली नज़र में, यह तस्वीर एक छोटे से कमरे के एक साधारण कोने जैसी लगती है. इसकी सजावट में लकड़ी की फर्श और एक स्लेटी रंग का गलीचा है जो इस जगह को एक सुंदर स्पर्श देता है. एक तरफ, चटख नीले रंग की सजावट वाली काली खेल सुरंगों के पास एक गोल सफेद पालतू जानवरों का बिस्तर रखा है. दीवारें सादी और हल्के रंग की हैं, जो कमरे को एक साधारण लेकिन घर जैसा रूप देती हैं. लेकिन, यह कोई साधारण तस्वीर नहीं है. इस दृश्य में कहीं छिपी हुई एक बिल्ली है, और आपका काम है उस बिल्ली को ढूंढ़ना.

परपोती के साथ मॉल में शॉपिंग करने पहुंची 106 साल की महिला, खुद पसंद किए कपड़े, प्यारा Video देख भावुक हुए लोग

ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ़ आंखों को धोखा देने के बारे में नहीं हैं. ये यह भी बताते हैं कि मानव मस्तिष्क पैटर्न, आकृतियों और रंगों को कैसे संसाधित करता है. सोशल मीडिया यूजर्स इन पहेलियों की ओर ख़ास तौर पर आकर्षित होते हैं क्योंकि ये इंटरैक्टिव होती हैं, हल करने में मज़ेदार होती हैं और अक्सर कमेंट सेक्शन में इन पर तीखी बहस छिड़ जाती है. जैसा कि एक यूजर ने रेडिट पर मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "मैं उस गलीचे को घंटों तक घूरता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि बिल्ली मेरी नाक के ठीक नीचे है." एक अन्य ने कहा, "ये इल्यूजन बहुत ही लत लगाने वाले होते हैं. जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता, आप रुक नहीं सकते."

Posts from the findthesniper
community on Reddit

चतुराई से छिपी हुई यह बिल्ली अपने आस-पास के माहौल में पूरी तरह घुल-मिल गई है. कुछ लोग इसे कुछ ही सेकंड में पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को ज़्यादा समय लगता है, जिससे रोमांच और बढ़ जाता है. आप जितना ज़्यादा देखते हैं, आपकी आंखें उतनी ही ज़्यादा समायोजित होती हैं, और अचानक वह रोएंदार आकृति दिखाई देने लगती है. तो, क्या आप बिल्ली को ढूंढ़ने में कामयाब हो गए? ऑप्टिकल इल्यूजन का मज़ा खोजने के सफ़र में जितना है, उतना ही इसका जवाब मिलने पर भी है.

यह भी पढ़ें: टूरिस्ट ने हाथी की सूंड में डाला बीयर, सोशल मीडिया पर वायरल Video देख भड़के लोग, बोले- ऐसी सजा दो कि...

प्री-नर्सरी स्कूल में लग रही 1.85 लाख रुपए की फीस, शख्स ने पोस्ट शेयर कर रोया दुखड़ा, लोग बोले- ये तो लूट है

तपती धूप में साइकिल पर बच्चों को स्कूल ले जाती दिखी मां, Video देख बोले यूजर्स, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Optical Illusion, Optical Illusion Photo, If You Can Spot The Hidden Cat
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com