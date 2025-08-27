विज्ञापन
बेटियों के लिए दिन रात एक कर रहा यह ऑटो ड्राइवर, इस पिता के संघर्ष की कहानी सुन पसीज उठेगा दिल

आपको बताने जा रहे हैं गुजरात की सड़कों पर देर रात तक ऑटो चलाने वाले इस ड्राइवर के असल संघर्ष की कहानी, जिसे एक यात्री ने ही रेडिट पर शेयर किया है.

बेटियों के लिए दिन रात एक कर रहा यह ऑटो ड्राइवर, इस पिता के संघर्ष की कहानी सुन पसीज उठेगा दिल
सोचने पर मजबूर कर देगी इस ऑटो ड्राइवर के संघर्ष की कहानी

ऑटो ड्राइवर (Auto Driver) की भी अपनी एक संघर्ष भरी लाइफ है. रात-दिन सड़कों पर अपने ऑटो के साथ दौड़ने के बाद उन्हें मेहनताना मिलता है. ऑटो ड्राइवर्स के संघर्ष की तो कई कहानियां हैं, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं गुजरात (Gujarat) की सड़कों पर देर रात तक ऑटो चलाने वाले इस ड्राइवर के असल संघर्ष की कहानी, जिसे एक यात्री ने ही रेडिट पर शेयर किया है. यह कहानी ऐसे हजारों ऑटो ड्राइवर के संघर्ष और कड़ी मेहनत की कहानी है, जिनपर आपका और हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है. रेडिट पर यह पोस्ट वायरल हो गया है और इस कहानी को जानने के बाद लोगों की आंखों में पानी आ रहा है.

ऑटो ड्राइवर की मार्मिक कहानी (Gujarat Auto Driver Story)

रेडिट यूजर ने बताया कि रात 11 बजे के बाद उसने एक ऑटो लिया और अपने घर चल दिया. इस दौरान उसने ऑटो ड्राइवर के बारे में जानना शुरू कर दिया. इस ऑटो ड्राइवर की उम्र 50 के लगभग होगी, लेकिन जो उसने बताया उसे जानने के बाद यकीनन आप भी शॉक्ड हो जाएंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अक्सर इतनी देर तक काम करते हैं? तो उन्होंने हल्के से हंसते हुए बताया कि क्यों, उनकी दो बेटियां हैं, एक स्कूल में है और दूसरी कोचिंग क्लासेस में परीक्षा की तैयारी कर रही है. उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, वह रोजाना लगभग 14 से 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं.

ड्राइवर की इस लाइन से टूटा दिल (Gujarat Auto Driver Viral Story)

पोस्ट में आगे बताया गया, ज्यादातर दिनों में, वह लगभग 700 से 800 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन इसका लगभग आधा हिस्सा ईंधन और ऑटो का किराया चुकाने में ही खर्च हो जाता है, जिससे उनके पास बचत करने के लिए बहुत कम बचता है, थकान के बावजूद, वह खुद को आगे बढ़ाते रहते है, क्योंकि, जैसा कि वह कहते हैं, 'रात को चलाता हूं ताकि उनकी पढ़ाई न रुके'.  ड्राइवर की एक लाइन ने इस यात्री को अंदर से झकझोर दिया. उसने कहा, 'गरीब आदमी सपने नहीं देखता अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए तो बस इतना है कि मुझे कल भी चलने की ताकत मिले'.  

लोगों का भी पिघला दिल (Users get emotional on Gujarat Auto Driver Story)
कई रेडिट यूजर्स ने इस ऑटो ड्राइवर पर कहा कि उनकी कहानी याद दिलाती है कि कैसे माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है,  'आपका दिल बहुत दयालु है और उनका भी, ईश्वर करे कि उनके बच्चे खूब फलें-फूलें और उन्हें एक आरामदायक जीवनशैली मिले, जिसके वे हकदार हैं'. एक और ने कहा, 'शायद हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार पैसा या अंग्रेजी बोलने वाली नौकरियां नहीं हैं, बल्कि यह है कि हमें अपने लिए सपने देखने की आजादी है'.

Gujarat Auto Driver Story, Auto Driver Viral Story, Heart Touching Story
