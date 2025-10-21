आधी रात मदद के लिए भटक रहे शख्स की महिला ऑटो ड्राइवर ने की मदद, देख लोग बोले- एक मां ही ऐसा सकती हैं

Woman Auto Driver Helped Man at Night: सोचिए, देर रात घर लौटते वक्त कोई कैब न मिले और हर ऑटोवाला आपको मना कर दे. डर, थकान और बेबसी...तीनों एक साथ घेर लें. ऐसा ही हुआ बेंगलुरु के वरुण अग्रवाल के साथ, जो रात में इंदिरानगर से कोरमंगला जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी किस्मत ने करवट ली, जब एक महिला ऑटो ड्राइवर ने उनके लिए फरिश्ते की तरह हाथ बढ़ाया.

'अब घर जा रही थी... लेकिन तुम्हें यूं नहीं छोड़ सकती' (woman auto driver viral story)

वरुण ने बताया कि जब कोई कैब या ऑटो नहीं मिल रहा था, तो वे करीब एक किलोमीटर पैदल चले, तभी सड़क किनारे खड़ी एक लेडी ड्राइवर दिखीं. उन्होंने पहले कहा कि वो दिनभर का काम खत्म कर चुकी हैं और अब घर जा रही हैं, लेकिन जैसे ही वरुण मुड़ने लगे, वो महिला बोलीं 'रुको, मैं छोड़ देती हूं तुम्हें.' इस एक लाइन में जितनी इंसानियत थी, उतनी शायद हजारों ऑटो राइड्स में नहीं मिलती.

So l was stuck in Indiranagar without a cab. No auto was willing to go to Koramangala and every auto guy said no to me.



I must have walked for almost a kilometre when I found this lady auto driver parked on the side of the road.



She said it was late and was going home.

As I… — Varun Agarwal (@varun067) October 16, 2025

'Uber का किराया 300 था, पर उन्होंने सिर्फ 200 मांगे' (midnight cab story)

वरुण ने बताया कि उन्होंने किराए की बात पहले नहीं की थी. उबर के हिसाब से किराया करीब 300 बन रहा था, लेकिन उस महिला ने सिर्फ 200 मांगे. जब वरुण ने 300 देने की कोशिश की, तो मुस्कुराते हुए बोलीं 'ठीक है, रहने दीजिए.' यह सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि इंसानियत की एक सच्ची मिसाल थी.

सोशल मीडिया पर छा गई महिला ड्राइवर की कहानी (lady auto driver help man)

वरुण ने यह पूरी कहानी X (Twitter) पर शेयर की, जो अब हजारों लोगों तक पहुंच चुकी है. एक यूजर ने लिखा, 'उन्होंने आपकी बेबसी को समझा...ऐसा सिर्फ एक मां का दिल ही कर सकता है.' दूसरे ने कहा, 'यह जानकर अच्छा लगा कि यह बेंगलुरु में हुआ, जहां ऑटोवाले अक्सर डराने वाले होते हैं.'

