ड्रीम हाउस भी फेल है इस घर के आगे, मिट्टी से पुती दीवार और हैंड पंप, नहीं देखा होगा ऐसा इको-फ्रेंडली होम

हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास आलीशान बंगला, कार और एक रिच लाइफस्टाइल हो. ड्रीम हाउस का सपना तो खैर हर कोई देखता है. हर कोई चाहता है कि वो अपना ड्रीम हाउस जल्द से जल्द खरीदे, लेकिन कहावत है कि घर खरीदने और शादी ब्याह करने में इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाती है. अब इस घर को देखने के बाद आपके मन में जरूर आएगा कि यह आइडिया बुरा तो नहीं है. बेंगलुरु के इस कपल का घर देखने के बाद आपका मन करेगा कि क्यों ना इसे वहीं जाकर देखा जाए. जी हां, यह घर उन घरों और बंगलों से अलग है, जो हम गांव और शहरों में देखते हैं. हो सकता है कि ऐसा घर आपने शायद सपने में भी ना देखा हो.

नहीं देखा होगा ऐसा घर (Bengaluru Couple Eco Friendly House)



प्रियम सारस्वत ने इस शानदार घर का नजारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखाया है. यह घर बाहर और अंदर से बेहद खूबसूरत और इको-फ्रेंडली है. यहां तक कि इस घर में हैंडपंप भी है, जो अब शहरों में मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन देश के आईटी हब बेंगलुरु के इस आलीशान घर में आपको वो सब चीजें देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. घर में एंटर होते ही सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे तालाब बना है. घर के कोने में हैंडपंप है. घर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी दीवारों को चिकनी मिट्टी से लेपा हुआ है, जिससे घर में ठंडक बनी रहे.

देखें Video:

घर को देख लोग भी शॉक्ड (Bengaluru Couple Eco Friendly House Viral)

इसका डाइनिंग एरिया बेहद खूबसूरत है और इसमें राजस्थान से लाया गया 150 साल पुराना दरवाजा लगा है. घर में सुख-शांति को बढ़ाने के लिए छत पर मिट्टी के बर्तन उल्टे लगाए गए हैं. इस घर का नाम सत्य चित है. इसमें मेडिटेशन हाउस, स्काईलाइट्स, पुले सिस्टम और फैमिली टुगेदर के लिए एक खास स्पेस भी है. कपल के प्रोफेशन की बात करें तो पत्नी एंटरप्रेन्योर और पति आईटी प्रोफेशनल है. अब इस घर पर लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं आइए जानते हैं. इस घर को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा'. दूसरा लिखता है, 'जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह घर सबसे कूल है'. कई यूजर्स तो इस बात पर शॉक्ड हैं कि क्या ऐसा भी घर बनाया जा सकता है. क्या आपको पसंद आया यह घर?

