डॉक्टर ने दी ऐसे प्रेशर कुकर को तुरंत बदलने की सलाह, कहा- बच्चों के लिए नहीं है ठीक, जा सकती है याददाश्त!

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि समय के साथ प्रेशर कुकर को क्यों बदलना चाहिए और ये बच्चों के लिए कैसे हानिकारक है.

डॉक्टर ने दी ऐसे प्रेशर कुकर को तुरंत बदलने की सलाह, कहा- बच्चों के लिए नहीं है ठीक, जा सकती है याददाश्त!
डॉक्टर ने दी इस तरह के प्रेशर कुकर को तुरंत बदलने की सलाह, देखें Video

हर घर का सबसे जरूरी हिस्सा रसोई है, ऐसे में हम सभी जानते हैं कि रसोई में मौजूद कई तरह के सामान जैसे, सब्जियां, दूध, दालें और मसाले समय के साथ अपना स्वाद खो देते हैं, लेकिन आपको बता दें, समय के साथ रसोई में मौजूद बर्तन भी खराब हो जाते हैं, जिनमें से एक है प्रेशर कुकर, जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में मौजूद होता है. हालांकि यह देखने में मजबूत लगता है, लेकिन एक पुराना प्रेशर कुकर (Pressure Cooker) आपके रसोई घर की सबसे खराब चीजों में से एक हो सकता है. आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है?

वायरल Video में बताया- प्रेशर कुकर बदलना है जरूरी

कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स एवं एक्सरसाइज मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डॉ. मनन वोरा ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि पुराने कुकर बदलना क्यों जरूरी है.  उनकी सलाह ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचा. जिसके बाद इस विषय पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं.

क्या पुराना प्रेशर कुकर जहरीला हो सकता है?

अपने वीडियो में, डॉ. वोरा ने बताया कि जब प्रेशर कुकर बहुत पुराना हो जाता है, तो उसमें से थोड़ी मात्रा में सीसा (small amount of lead) आपके खाने में रिसने लगता है. असली खतरा यह है कि सीसा आसानी से शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि, यह समय के साथ धीरे-धीरे खून, हड्डियों और यहां तक कि दिमाग में भी जमा हो जाता है. कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इंसान के भोजन में सीसा की मात्रा पाई जाती है, तो वह भोजन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है. वहीं यह तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. जिसके कारण याददाश्त भी सकती है. ऐसे में सही समय पर प्रेशर कुकर को बदल देने में समझदारी है.

देखें Video:

बच्चों की भलाई के लिए सही समय पर बदलें प्रेशर कुकर

डॉ. वोरा ने बताया, बच्चों की भलाई के लिए सही समय पर प्रेशर कुकर बदलना जरूरी है. दरअसल पुराने प्रेशर कुकर से रिसने वाला सीसा बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होता हैं. बता दें, यह मस्तिष्क के विकास को धीमा कर देता हैं और उनके आईक्यू लेवल को कम कर देता है. यही कारण है कि एक पुराना कुकर, जो अक्सर परिवारों में सालों से चला आ रहा है, बाहर से देखने में अच्छा लगने के बावजूद, वास्तव में हानिकारक हो सकता है.

कैसे पता लगाएं- प्रेशर कुकर बदलने का समय आ गया है?

डॉ. वोरा ने कुछ जरूरी साइन के बारे में बताया है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेशर कुकर को बदलने का समय आ गया है.
– अगर आपका कुकर 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे बदलने का समय आ गया है.
– अगर आपको प्रेशर कुकर के अंदर खरोंच, काले धब्बे या रंग में बदलाव दिखाई दे, तो हो सकता है कि उसमें से सीसा रिस रहा हों.
– अगर प्रेशर कुकर की ढक्कन या सीटी ढीली लगे, तो समझ लीजिए अब वह इस्तेमाल करने के लायक नहीं हैं.
– अगर आपके भोजन में धातु जैसा स्वाद आने लगे, तो प्रेशर कुकर बदलने का ये बहुत बड़ा साइन है.

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए इस वीडियो को अब तक 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, साथ ही 4,000 से अधिक लाइक और ढेरों कमेंट्स हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "स्टेनलेस स्टील कुकर का उपयोग कर रहा हूं...एल्युमीनियम वाले को छोड़ दिया है", दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरा एल्युमीनियम कुकर 25 साल से भी ज्यादा पुराना है और मैं उसमें खाना पकाती हूं. क्या यह सुरक्षित है?" तीसरे यूजर ने लिखा, "एल्युमीनियम को छोड़ो, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करो. आप इसे पीढ़ियों तक इस्तेमाल कर सकते हैं." वहीं आपको बता दें, ज्यादातर मांएं डॉक्टर के वीडियो से सहमत नजर नहीं आ रही हैं.

