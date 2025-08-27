पिता के साथ मिलकर बेटे और बहू ने गाया एहसान तेरा होगा मुझ पर...आवाज़ में ऐसा जादू, जो रूह में उतर जाए

सोशल मीडिया पर अक्सर आपने ऐसे वीडियो देखें होंगे, जिनमें पति-पति एकसाथ डांस करते या गाना गाते नज़र आते हैं. इसके अलावा ऐसे भी वीडियो आपने देखें होंगे जिनमें पिता अपने बेटे के साथ और बेटी अपने पिता के साथ गाना गाते नज़र आते हैं. लेकिन, इंटरनेट पर अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप एक पिता के साथ बेटे और बहू को गाना गाते हुए देखेंगे. पिता के साथ कपल का सिंगिंग वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

इस वीडियो में कपल अपने पिता के साथ मोहम्मद रफ़ी का क्लासिक गाना "एहसान तेरा होगा मुझ पर" गाते हुए नज़र आ रहा है. ये वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं और वीडियो की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

इस वीडियो पर लिखा है, "कुछ उदासियां आपको खुशी देती हैं." इस वीडियो को अब तक लगभग 33 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में आप तीनों को एक जैसे नीले रंग के आउटफिट पहने देख सकते हैं - बुजुर्ग पिता एक कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि कपल उनके पैरों के पास बैठे हैं और साथ में गा रहे हैं.

देखें Video:

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "हमारा अगला फैम-जैम, उम्मीद है आपको पसंद आएगा." यूजर्स ने परिवार के बीच इस प्यार और आदर की तारीफ़ की, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ पिता की आवाज़ की हुई. एक यूज़र ने कहा, "अंकल जी की आवाज़ में इतनी गहराई और अद्भुत सुंदरता है कि यह दिल को छू जाती है और मुझे बार-बार सुनने के लिए प्रेरित करती है."

एक ने पिता के पास ज़मीन पर बैठे इस कपल के हाव-भाव के बारे में लिखा, इसे विनम्रता और सम्मान का प्रतीक बताते हुए: "आज की पीढ़ी अक्सर इसे नज़रअंदाज़ कर देती है, लेकिन यह परवरिश के बारे में बहुत कुछ कहता है. परिवार को मेरी तरफ़ से तहे दिल से आदाब."

