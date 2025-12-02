कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो क्यों चला रहा ये शख्स, कहानी सुन लोगों के निकले आंसू

Bengaluru Auto Rickshaw Driver: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां मिल जाती हैं, जो सिर्फ पढ़ने भर से दिल को हल्का कर देती हैं. बेंगलुरु के राकेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक वीडियो में उन्होंने बेहद सहज और ईमानदार तरीके से बताया कि, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर ऑटो-रिक्शा क्यों चलाना शुरू किया. यह वीडियो देखते-देखते देशभर में वायरल हो गया और हजारों लोगों को नई हिम्मत दे गया.

ये भी पढ़ें:- IAS अफसर की बीवी होने के कैसे नुकसान हैं...महिला ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा, बोली- फर्क पड़ता है

'मैं कॉर्पोरेट स्लेव नहीं' राकेश की अपनी जिंदगी से जंग (corporate career change)

वीडियो की शुरुआत होती है एक लाइन से 'ऑटो ड्राइवर अब कॉर्पोरेट गुलाम नहीं रहे.' राकेश बताते हैं कि उन्होंने ये कदम अचानक नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष के बाद उठाया. वो कहते हैं कि कभी ऐसा भी वक्त आया जब उन्हें लगा था कि वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से उभर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर खुद ही जवाब दिया, 'जीवन मुझे खत्म नहीं करेगा या मुझे हरा नहीं सकता.' उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि गजब का आत्मविश्वास झलकता है. राकेश कहते हैं कि 'सबसे जरूरी है, जीते रहना, अर्थ ढूंढना और अपनी खुशी खुद बनाना.'

पैसे की बात भी की...पर अलग अंदाज में (Bengaluru Auto Driver Viral Video)

राकेश साफ कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन वह जिंदगी का पूरा सच नहीं. उनके मुताबिक, 'Purpose ज्यादा जरूरी है, income नहीं.' वो लोगों को सलाह देते हैं कि मुश्किल आए तो भागना नहीं, सामना करना चाहिए. वीडियो खत्म होता है उनकी एक सशक्त बात से,'मैं बस सभी का अच्छा चाहता हूं.'

ये भी पढ़ें:-पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब

सोशल मीडिया पर सपोर्ट की बाढ़ (Inspiring Viral Video)

वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन प्रेरणादायक संदेशों से भर गया. किसी ने लिखा, 'मैंने भी कॉर्पोरेट छोड़ा था…मुश्किल था, पर आज सबसे खुश हूं.' एक यूजर ने लिखा, 'मैं MBA हूं, HR...मार्केटिंग और आज मैं ड्राइवर हूं...गर्व से.' एक और कमेंट ने दिल जीत लिया. यूजर ने लिखा, 'मैं ऑटो ड्राइवर नहीं देखता. मैं उस इंसान को देखता हूं जिसने समाज के टैबू पर जीत हासिल की है.' हजारों लोग राकेश को 'More power to you' कहते नहीं थक रहे.

ये भी पढ़ें:-मैं 3 बार मर चुकी हूं...महिला का अजीबोगरीब दावा, मौत के पार जो देखा, उसने दुनिया को चौंका दिया