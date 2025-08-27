विज्ञापन
महिला ने बताया, कांटे-चम्मच से कैसे खाते हैं पानी पूरी, खूब उड़ा मज़ाक, लोग बोले - इस टैलेंट को छिपाकर रखो

दिल्ली बेस्ड एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट  कोच प्रिया वैरिक ने पानी-पूरी खाने का सही तरीका बताया है. महिला कोच ने अपने इंस्टाग्राम पर चम्मच और कांटे से पानी-पूरी खाने का एक वीडियो शेयर किया है.

गोलगप्पे (Golgappe) के नाम से तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन यह डिश खासकर महिलाओं की वजह से चर्चा में रहती है. देश में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है. कहीं, इसे पानी पूरी तो कहीं पानी के बताशे कहा जाता है. पानी पूरी (Panipuri) के ठेले पर महिलाओं की भीड़ लगी रहती है और आपने देखा भी होगा कि कैसे यह गपा-गप एक के बाद एक गोल-गप्पे खाते हैं. इस दौरान कईयों के कपड़ों पर कभी चटनी तो कभी गोलगप्पे का तीखा पानी गिर जाता है, इसलिए खाते समय महिलाएं अपने मेकअप का भी ध्यान रखती है. अगर हम आपसे कहें कि चम्मच और कांटे से भी पानी-पूरी को खाया जा सकता है, तो क्या आप इस विश्वास कर पाएंगे?

पानी-पूरी खाने का नया तरीका (Delhi etiquette coach eats pani puri)

दरअसल, दिल्ली बेस्ड एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट  कोच प्रिया वैरिक ने पानी-पूरी खाने का सही तरीका बताया है. महिला कोच ने अपने इंस्टाग्राम पर चम्मच और कांटे से पानी-पूरी खाने का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्हें चम्मच और कांटे से गोल-गप्पों का स्वाद लेते देखा जा रहा है. अपने इस पोस्ट के कैप्शन में महिला कोच ने लिखा है, लेडीज, अपना मेकअप खराब होने से बचाएं और इस हैक को अपनाएं'. वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रिया वैरिक कैसे चम्मच और कांटे से बड़ी ही खूबसूरती से पानी -पूरी का स्वाद चख रही हैं वो भी बिना किसी गंदगी के.

महिला बोली दोबारा लिपस्टिक लगा लूंगी (Pani Puri Viral Video)

पोस्ट के कैप्शन में आगे लिखा, 'एक पसंदीदा स्ट्रीट डिश, जिसका आनंद शान से लिया जाता है, जी हां, अपने मेकअप या अपनी शान से समझौता किए बिना पानी पूरी का स्वाद लेना संभव है, यहां कुछ बेहतरीन तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप अपने पसंदीदा डिश का आनंद लेते हुए संतुलन और निखार बनाए रख सकते हैं, क्योंकि परिष्कृत भोजन सिर्फ बेहतरीन भोजन तक सीमित नहीं है'. अब इस पोस्ट पर महिला कोच को पानी-पूरी खाने वाली महिलाओं ने बता दिया है कि वो गोल-गप्पे के मामले में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगी. इस पर एक महिला ने लिखा है, हेलो मैम, मैं दोबारा लिपस्टिक लगा लूंगी, लेकिन गोल-गप्पों को वैसे ही खाऊंगी जैसे इन्हें खाया जाता है'. एक और महिला यूजर लिखती है, इन चम्मच-काटों से हमें कोई स्वाद नहीं आएगा, हम तो हाथ में धर कर ही मुंह में डालेंगे. 

