मुक्काला मुकाबला... गाने पर धमाकेदार डांस से कपल ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, 1 करोड़ लोगों ने देखा Video

कपल का यह डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें एक दोनों प्रभु देवा के हिट तमिल गाने मुक्काला मुक्काबाला पर डांस कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अक्सर कपल के डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देख हमारा दिन बन जाता है. कई बार तो डांस वीडियो इतने प्यारे होते हैं कि हम बार-बार ऐसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें पति-पत्नी ने इतना कमाल का डांस किया है, कि लोग उनके वीडियो को लूप में देख रहे हैं.

कपल का यह डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है जिसमें दोनों प्रभु देवा के हिट तमिल गाने मुक्काला मुक्काबाला पर डांस कर रहे हैं. उनके सटीक स्टेप्स और केमिस्ट्री को सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

लोकित कुमार (@dj_lokee) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. इसमें यह कपल पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ और मस्ती से परफॉर्म कर रहा है - महिला गुलाबी साड़ी पहने और पुरुष पारंपरिक सफेद शर्ट और लुंगी पहने हुए हैं और वहां बैठे गेस्ट कपल का चीयर कर रहे हैं.

देखें Video:

कुमार ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "अविस्मरणीय पल बना रहा हूं. इस खूबसूरत कपल जैसे अद्भुत लोगों से जुड़कर बहुत आभारी हूं." दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा, "दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी," जबकि दूसरे ने लिखा, "आइए अनिश्चित जीवन में खुश रहें."

कई यूजर्स को इस परफॉर्मेंस से प्रेरणा मिल रही है. एक यूजर ने कहा, "कोई कुछ भी कहे, वो मेरा हीरो है, मैं हीरोइन हूं, बस इतना ही काफी है बहन. ज़िंदगी में खुश रहो, किसी की या किसी चीज़ की चिंता मत करो. ज़िंदगी के मज़े लो." 
बता दें कि 1994 में रिलीज़ हुई तमिल फिल्म कधलम का मुक्काला मुक्काला प्रभु देवा के सबसे यादगार कामों में से एक है.

