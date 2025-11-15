रात में सोया फिर उठा नहीं... ऑटो ड्राइवर ने खोया 27 साल का बेटा, अब ऐसे चला रहे घर, कहानी सुन छलक पड़ेंगे आंसू

जिंदगी में कब क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता. एक बेसहारा की जिंदगी में कब कौन सहारा बनकर आए और उसकी लाइफ को सवार दे, कुछ नहीं पता और वहीं दूसरी ओर एक अच्छे खासे इंसान का पल भर में कब सब कुछ लुट जाए, यह भी नहीं कहा जा सकता. अब ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली हकीकत इन ऑटो वाले अंकल की है, जिनका 27 साल का बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया. अब अंकल अपनी पत्नी और एक बेटी के सहारे हैं. चलिए जानते हैं ऑटो वाले अंकल की हंसती-खेलती जिंदगी में कैसे ग्रहण लगा.



रुला देगी ऑटो ड्राइवर की कहानी



इस वीडियो में आप इन अंकल को देख सकते हैं, जो एक महिला व्लॉगर को अपनी जीवन की ऐसी हकीकत बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद किसी का भी दिल पसीज जाएगा. अंकल ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया. उनका बेटा सूरत में नौकरी करता था और फिर अपने होमटाउन भोपाल आकर जॉब करने लगा. सब कुछ अच्छा चल रहा था. उनके बेटे ने कार भी ले ली थी. लड़के की शादी करने का प्लान बना ही रहे थे कि एक रात जब उनका बेटा ऑफिस से आया, खाना-पीना किया और सो गया, लेकिन वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी, क्योंकि उसने सवेरा देखा ही नहीं, लड़का मर चुका था, कैसे मरा, यह अंकल भी नहीं जानते.

लोगों की आंख में आया पानी



अंकल ने बताया अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता, मन भटकाने के लिए ऑटो चलाता हूं, पत्नी की हिम्मत टूट चुकी है. अब घर में तीन लोग है. अंकल की स्टोरी जानने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गये हैं. कईयों ने कमेंट बॉक्स में क्राइंग इमोजी भी शेयर किए हैं, तो कईयों का कहना है कि अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं. एक यूजर ने तो यहां तक लिखा, खुशियां आने में बहुत समय लगता है, लेकिन जाने में एक पल नहीं लगता. दूसरा यूजर लिखता है, लोगों के जीवन का संघर्ष देखता हूं, तो हिम्मत जाग उठती है. अंकल की इस कहानी पर लोग अब ऐसे ही भावुक हो रहे हैं.