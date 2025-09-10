विज्ञापन
महिला सुना रही थी गाना, हाथी करने लगा दुलार, प्यार जताने के लिए केयरटेकर की गोद में रख दिया पैर और फिर...

इस वीडियो में महिला बैठी हुई गाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि हाथी प्यार से अपनी सूंड उसके चारों ओर लपेटे हुए है और धीरे से अपना एक पैर उसकी गोद में रख रहा है.

एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हाथी एक महिला को प्यार से गले लगा रहा है, जब वो उसके लिए गाना गा रही है. सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट (@lek_chailert) द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में महिला बैठी हुई गाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि हाथी प्यार से अपनी सूंड उसके चारों ओर लपेटे हुए है और धीरे से अपना एक पैर उसकी गोद में रख रहा है.

हथिनी की केयरटेकर ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में उस दिल छू लेने वाले पल का वर्णन करते हुए लिखा: "हर बार जब मैं फ़ा माई के लिए गाती हूं, तो वह अपने पैरों को मेरे गले लगाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है—यह भूलकर कि उसके पैर बहुत भारी हैं! लेकिन उस पल में, उसका कोमल हृदय एक हाथी के भार को भी हल्का महसूस करा देता है. इंसानों की तरह हाथियों में भी गहरी भावनाएं होती हैं—लेकिन प्रेम, आनंद और कृतज्ञता व्यक्त करने की उनकी क्षमता वाकई असाधारण है. हम हाथियों के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हम उनसे प्रेम करने लगते हैं."

देखें Video:

यह वीडियो जिसे अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, हाथियों और मनुष्यों के बीच बनने वाले गहरे भावनात्मक संबंध को दर्शाता है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने तारीफ और हैरानी से भरे कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, "यह पूरे हफ़्ते में सबसे खूबसूरत चीज़ मैंने देखी है, इसे देखकर मेरी आँखों में आँसू आ गए." एक ने कहा, "जिस तरह से हाथी उसे गले लगाता है, उससे पता चलता है कि वह कितना प्यार और विश्वास महसूस करता है, यह दिल को छू लेने वाला है."

तीसरे यूज़र ने कहा, "यह क्लिप साबित करती है कि जानवर भी इंसानों की तरह ही भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, कितना अनमोल बंधन है." किसी ने कहा, "इतने विशाल जीव में इतनी कोमलता देखना हैरानी से कम नहीं है." बाकी लोग भी उतने ही भावुक हो गए, एक ने लिखा, "मैं इसे देखना बंद नहीं कर सकता, यह अपने शुद्धतम रूप में प्रेम जैसा लगता है." एक यूज़र ने शेयर किया, "यही कारण है कि हाथी इतने खास होते हैं, उनके दिल हमारी कल्पना से भी बड़े होते हैं."

