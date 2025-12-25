बिहार के कटिहार में शातिर चोरों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर किया हाथ साफ, CCTV वीडियो हुआ वायरल

आपने अक्सर बाइक, कार या मोबाइल चोरी के लाइव सीसीटीवी वीडियो देखे होंगे. लेकिन बिहार के कटिहार से चोरी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. यहां शातिर चोरों ने किसी छोटी चीज पर नहीं, बल्कि सीधे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाथ साफ कर दिया.



हैरान करने वाला मामला कटिहार नगर थाना क्षेत्र के जूट मिल झुलानिया मोड़ का है. यहां सड़क किनारे पिछले कई दिनों से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी थी. चोरों ने सूनी सड़क और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर इस भारी-भरकम वाहन को चुराने का प्लान बनाया.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तीन चोर किस तरह बेखौफ होकर ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और उसे सड़क पर लेकर फरार हो जाते हैं. चोरी की यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

फिलहाल, ट्रैक्टर मालिक ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोरों की पहचान शुरू कर दी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस गिरोह को दबोच लिया जाएगा.