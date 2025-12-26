दिल्ली छोड़ो! बेंगलुरु को बनाओ भारत की राजधानी, Video ने मचाया बवाल

दिल्ली की रहने वाली सिमरिधि मखीजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छेड़ रहा है. हाल ही में बेंगलुरु शिफ्ट हुईं सिमरिधि ने खुलेआम कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलुरु होनी चाहिए. उनका यह बयान देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग दो धड़ों में बंट गए.

क्लीन एयर और सुरक्षित सड़कें बनीं बड़ी वजह

वीडियो में सिमरिधि ने कहा कि बेंगलुरु की हवा दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा साफ है. दिल्ली जाकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे 'गैस चेंबर' में हों. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी खराब हवा वाले शहर को अब भी देश की राजधानी क्यों बनाया गया है. इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का ज़िक्र करते हुए कहा कि बेंगलुरु में रात 10 बजे अकेले घर लौटते वक्त भी उन्हें डर नहीं लगता, जबकि दिल्ली में यह अब भी बड़ी चिंता है.

देखें Video:

इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उठाए सवाल

सिमरिधि ने दिल्ली के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साधा. उनका कहना था कि बेंगलुरु की सड़कें और पब्लिक स्पेस ज़्यादा पैदल-फ्रेंडली हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो उसे खराब हवा, टूटी सड़कें और चलने लायक जगहों की कमी क्यों झेलनी चाहिए?

हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी बातों को लेकर ज़बरदस्त विरोध भी देखने को मिला. कुछ यूज़र्स ने कहा कि राजधानी बदलने की बात करने से बेहतर है दिल्ली को सुधारने की आवाज़ उठाई जाए. वहीं कई लोगों ने बेंगलुरु की सड़कों पर खतरनाक गड्ढों का हवाला देते हुए उनके दावे को गलत बताया. एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा, 'जब एक शहर को बिगाड़ दिया तो दूसरा ढूंढ लिया? दिल्ली हमेशा से ऐसी नहीं थी.

यह भी पढ़ें: करोड़पति बिजनेसमैन क्यों बन गया रैपिडो ड्राइवर? ये कहानी झकझोर देगी

रूस की आलीशान लाइफ छोड़ भारत में क्यों बस गया ये रूसी कपल, खासियतें जानकर आपको भी होगा गर्व

LG के पुराने AC उगल रहे '24 कैरेट सोना', VIDEO सामने आने के बाद कबाड़ में ढूंढ रहे खजाना