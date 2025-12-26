विज्ञापन
दिल्ली छोड़ो! बेंगलुरु को बनाओ भारत की राजधानी, Video ने मचाया बवाल

दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने बेंगलुरु को भारत की राजधानी बनाने की मांग की. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर छिड़ गई ज़ोरदार बहस.

बेंगलुरु को बनाओ भारत की राजधानी!

दिल्ली की रहने वाली सिमरिधि मखीजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस छेड़ रहा है. हाल ही में बेंगलुरु शिफ्ट हुईं सिमरिधि ने खुलेआम कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलुरु होनी चाहिए. उनका यह बयान देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग दो धड़ों में बंट गए.

क्लीन एयर और सुरक्षित सड़कें बनीं बड़ी वजह

वीडियो में सिमरिधि ने कहा कि बेंगलुरु की हवा दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा साफ है. दिल्ली जाकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे 'गैस चेंबर' में हों. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी खराब हवा वाले शहर को अब भी देश की राजधानी क्यों बनाया गया है. इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का ज़िक्र करते हुए कहा कि बेंगलुरु में रात 10 बजे अकेले घर लौटते वक्त भी उन्हें डर नहीं लगता, जबकि दिल्ली में यह अब भी बड़ी चिंता है.

देखें Video:

इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उठाए सवाल

सिमरिधि ने दिल्ली के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साधा. उनका कहना था कि बेंगलुरु की सड़कें और पब्लिक स्पेस ज़्यादा पैदल-फ्रेंडली हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो उसे खराब हवा, टूटी सड़कें और चलने लायक जगहों की कमी क्यों झेलनी चाहिए?

हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी बातों को लेकर ज़बरदस्त विरोध भी देखने को मिला. कुछ यूज़र्स ने कहा कि राजधानी बदलने की बात करने से बेहतर है दिल्ली को सुधारने की आवाज़ उठाई जाए. वहीं कई लोगों ने बेंगलुरु की सड़कों पर खतरनाक गड्ढों का हवाला देते हुए उनके दावे को गलत बताया. एक यूज़र ने तंज कसते हुए लिखा, 'जब एक शहर को बिगाड़ दिया तो दूसरा ढूंढ लिया? दिल्ली हमेशा से ऐसी नहीं थी.

