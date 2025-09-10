विज्ञापन
पिता ने 52 साल की उम्र में पूरी की MBA की पढ़ाई, बेटे ने खुशी में दी सरप्राइज पार्टी, Video ने जीता सबका दिल

इंस्टाग्राम पर यह रील वायरल हो गई और इसे 3 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है. लोगों ने जीवन में आगे चलकर इस उम्र में शिक्षा के प्रति इस शख्स के समर्पण की सराहना की.

मुंबई के एक शख्स ने 52 साल की उम्र में एमबीए की डिग्री हासिल करके लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी है. इस शख्स से लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. जिनकी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इतना ही नहीं, उनके बेटे मैत्रेय साठे ने इस पल का जश्न एक सरप्राइज पार्टी के साथ मनाया, जिसने ऑनलाइन हज़ारों लोगों का दिल जीत लिया. इंस्टाग्राम पर "ग्रेजुएट" कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस कार्यक्रम में एक रचनात्मक थीम थी, जहां मेहमानों ने उनके पिता के चेहरे के मास्क पहने थे और साथ ही सभी ने ग्रेजुएशन कैप पहनी थी. आयोजन स्थल को रंग-बिरंगे स्टिकी नोटों से सजाया गया था, जिन पर गर्मजोशी भरे संदेश लिखे थे, जो परिवार के गौरव को दर्शाते थे. जैसे ही उन्होंने संदेश पढ़े, प्रियजनों के उत्साह और प्रोत्साहन से घिरे उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई.

वीडियो में स्क्रीन पर लिखा था: "pov: आपके पिताजी ने 52 साल की उम्र में एमबीए किया, इसलिए आपने उनके लिए एक सरप्राइज ग्रेजुएशन पार्टी रखी, लेकिन थीम तो वे ही थे!" इंस्टाग्राम पर यह रील वायरल हो गई और इसे 3 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है. लोगों ने जीवन में आगे चलकर इस उम्र में शिक्षा के प्रति इस शख्स के समर्पण की सराहना की. कई यूज़र्स ने अपने माता-पिता की शैक्षिक उपलब्धियों की ऐसी ही कहानियां शेयर की हैं, जबकि कुछ ने इसे ऑनलाइन "सबसे अच्छी बात" बताया.

देखें Video:

एक यूज़र ने लिखा, "और मैं 35 साल की उम्र में अपनी EX MBA की पढ़ाई पूरी करने के लिए खुद को घसीट रहा हूं. मुझे अंकल जी से जल्द से जल्द एक उत्साह बढ़ाने वाली बातचीत की ज़रूरत है. उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं." एक ने कमेंट किया , "आज इंटरनेट पर मैंने जो कुछ भी देखा है, वह सबसे बेहतरीन है. तीसरे ने कहा, "ओह, यह बहुत प्यारा है. बधाई हो, अंकल. मेरी मां ने भी 50 साल की उम्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, मुझे बहुत खुशी हो रही है!"

चौथे यूज़र ने कहा, "किस जगह से? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान सीनियर छात्रों के लिए कोर्स उपलब्ध कराता है. पांचवे यूज़र ने कहा, "उनके चेहरे की खुशी सब कुछ बयां कर देती है!"

