शादी में एंट्री का 'ब्लॉकबस्टर मोमेंट',कमल के अंदर से निकली ऐसी चीज,देख लोग बोले-फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया

Lotus Flower Entry Of Bride Video: शादी का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक एंट्री वीडियो तैरने लगते हैं. कहीं दूल्हा घोड़े से हेलीकॉप्टर पर अपग्रेड हो चुका है, तो कहीं दुल्हन की एंट्री किसी फिल्मी सीन को टक्कर दे रही है. इसी बीच दक्षिण भारत की एक शादी का वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां दुल्हन कमल के एक विशाल फूल से निकलकर एंट्री करती है. यह एंट्री किसी जादुई पल जैसी लगती है और जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि, अब इससे यूनिक क्या होगा?

लोटस फ्लावर एंट्री, सोशल मीडिया की नई सनसनी (lotus flower bridal entry)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पेज @modernwedevents ने पोस्ट किया. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'Lotus Flower Entry' और फिर शुरू हुआ व्यूज का तांडव. अब तक 32,000 से ज्यादा व्यूज इस वीडियो को मिल चुके हैं. कमेंट्स में कुछ यूजर हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं, तो कुछ इसे 'वायरल होने लायक एपिक आइडिया' बता रहे हैं.

कैसे हुआ पूरा 'कमल के फूल' वाला चमत्कार? (wedding viral video)

वीडियो की शुरुआत एक विशाल कमलनुमा स्ट्रक्चर से होती है. फूल बंद है...स्पॉटलाइट उस पर अटकी है. मेहमान बहुत एक्साइटमेंट से उसे देख रहे हैं. कैमरामैन हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, तभी अचानक फूल की पंखुड़ियां धीरे-धीरे खुलती है और जैसे ही आखिरी पंखुड़ी खुलती है...बीच में हाथ जोड़े खड़ी दुल्हन नजर आती है. पंडाल में एक पल को पिन-ड्रॉप साइलेंस होता है, सभी तालियां बजाते हुए दुल्हन का स्वागत करते हैं. इस बीच कुछ लोग हैरानी भी जताते हैं. नाते-रिश्तेदार ऊपर से असली फूल बरसाने लगते हैं.

लोगों का रिएक्शन (unique bridal entry India)

वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'अब एंट्री भी ऐसी होगी तो दूल्हा क्या करे? हेलीकॉप्टर ही बुलाए क्या?.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इतनी यूनिक एंट्री है कि देखकर बार-बार रिप्ले मारने का मन कर रहा है.' कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि, अगले साल शायद दुल्हन बादल या सीप से निकले. वेडिंग प्लानर्स ने इस वीडियो को 'ट्रेंड-सेटिंग मोमेंट' बताया है. अब लोग सिर्फ एंट्री नहीं चाहते...एक ऐसा पल चाहते हैं, जिसे देखकर लोग बोलें 'ये पहले कभी नहीं देखा.' और यह लोटस एंट्री बिल्कुल वैसी ही है.

