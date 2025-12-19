भाग-भागकर दुल्हन की एंट्री रिकॉर्ड कर रहा था कैमरामैन, फिर जो हुआ, उसी की Entry हो गई वायरल

Wedding photographer viral video: आजकल शादियों में हर पल को “स्पेशल” बनाने की होड़ लगी रहती है. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री से लेकर वरमाला और फेरों तक, हर एक पल को यादगार बनाने के लिए लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं. जब सजावट और एंट्री इतनी भव्य होती है, तो उसे कैमरे में कैद करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. यही वजह है कि शादियों में प्रोफेशनल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें चर्चा दुल्हन की नहीं, बल्कि उस फोटोग्राफर की हो रही है जो दुल्हन की एंट्री शूट करने आया था… और खुद ही वायरल स्टार बन गया.

दुल्हन की एंट्री शूट करते वक्त हुआ हादसा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो कैमरामैन दुल्हन की एंट्री को पीछे से रिकॉर्ड करते हुए स्टेज की ओर बढ़ रहे होते हैं. पहला कैमरामैन गिंबल में लगे कैमरे के साथ आराम से चलता हुआ आगे निकल जाता है. लेकिन दूसरा कैमरामैन जैसे ही चिकनी फर्श पर कदम रखता है, उसका पैर फिसल जाता है. पल भर में वह जमीन पर गिर पड़ता है और उसका कैमरा भी हवा में उछलकर नीचे आ गिरता है. कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं, यहां तक कि दूल्हा भी यह दृश्य देखकर हैरान रह जाता है.

देखें Video:

गिरने के बाद भी नहीं छोड़ा कैमरा

हादसे के बाद फोटोग्राफर एक पल के लिए जरूर संभलता है, लेकिन फिर तुरंत उठकर अपना कैमरा उठाता है और दोबारा शूटिंग में लग जाता है. कार्यक्रम बिना रुके आगे बढ़ता है जैसा कि कहा जाता है, शो मस्ट गो ऑन. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @shiivam33 (शिवम कपाड़िया) ने मजाकिया अंदाज में शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “दुल्हन की एंट्री तो स्मूथ थी, लेकिन मेरी नहीं… कर्म करने गया था, कांड हो गया.” यह रील महज कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गई. वीडियो पर करोड़ों व्यूज, लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग फोटोग्राफर की प्रोफेशनल सोच और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो देते हैं, तो किसी ने पूछा कि भाई आप और आपका कैमरा ठीक तो है?

सोशल मीडिया पर क्यों जीत गया दिल?

यह वीडियो सिर्फ एक गिरने का क्लिप नहीं है, बल्कि उन लोगों के जज़्बे की कहानी है जो कैमरे के पीछे रहकर दूसरों की खुशियों को कैद करते हैं. बिना घबराए, बिना काम छोड़े, दोबारा खड़े होकर शूटिंग शुरू कर देना यही बात लोगों के दिल को छू गई. शायद इसी वजह से यह वीडियो इंटरनेट पर इतना वायरल हो गया.

