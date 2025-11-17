विज्ञापन
विशेष लिंक

दूल्हा-दुल्हन की इस एंट्री को देख...सन्न रह गए रिश्तेदार, Viral Video देख आप भी पीट लेगें माथा

Scary Wedding Entry: वायरल हो रहे शादी के इस वीडियो में दूल्हा-दुल्हन की एंट्री देखकर यकीनन पहली नजर में किसी का भी दिल बैठ जाए. यह वीडियो किसी डरावनी फिल्म का सीन लग रहा है...शुरुआत देखकर कोई भी सन्न रह जाए. वीडियो देख लोग कह रहे हैं, 'भाई ये कौन सी एंट्री है.'

Read Time: 3 mins
Share
दूल्हा-दुल्हन की इस एंट्री को देख...सन्न रह गए रिश्तेदार, Viral Video देख आप भी पीट लेगें माथा
दूल्हा-दुल्हन की एंट्री के समय...जमीन पर सफेद चादर से ढकी थी ये...अगले ही पल सन्न रह गया हर कोई

Viral Video Of Bride Groom Entry: शादी की एंट्री को खास बनाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, लेकिन इस कपल ने जो किया, उसने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया. वीडियो की शुरुआत ऐसी लगती है जैसे किसी हॉरर मूवी का पहला सीन...सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा. कोई भी देखे, तो पहली नजर में चौंक ही जाए, लेकिन जैसे ही दूल्हा-दुल्हन उस 'सफेद चीज' के पास आते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है. दिल दहला देने वाली ऐसी एंट्री को देखकर पहली नजरें में यकीनन किसी की भी सांसें अटक जाएं.

ये भी पढ़ें:-घोड़ी की जगह बुलडोजर पर निकली दूल्हे 'राजा' की बारात, अंदाज देख लोगों ने ली मौज, बोले- ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स थी

'डेड बॉडी' निकले एयर बैग और फिर हुआ ग्रैंड रिवील (Groom Bride Weird Entry)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज की ओर जाते हुए कपल के सामने कुछ बड़े सफेद पैक रखे हैं. शुरुआत में लगता है मानो बारात नहीं, किसी क्राइम सीन में एंट्री होने जा रही हो, मगर जैसे ही दोनों पास पहुंचते हैं, वे पैक अचानक फूलने लगते हैं और लोग एक टक देखते ही रह जाते हैं, जो अभी तक 'सफेद कफन ओढ़े डेड बॉडी' जैसा लग रहा था, वो कुछ ही पलों में बैलून गेट में बदल जाता है. 

यानी वो दरअसल एयर बैग्स थे, जिन्हें खास सरप्राइज एंट्री के लिए सेट किया गया था और जैसे ही गेट पूरी तरह तैयार होता है, दूल्हा-दुल्हन मुस्कुराते हुए उस भव्य आर्च से अंदर आते हैं. मेहमानों के चेहरे पर पहले डर साफ-साफ नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल कन्फ्यूजन साफ हो गया आखिरकार सबको मिला झक्कास सरप्राइज का झटका.

ये भी पढ़ें:-दुल्हन को गले से लगाकर...दूल्हे को मारा जोरदार थप्पड़, गजब तरीके से प्रेमिका ने ली शादी में एंट्री

सोशल मीडिया पर बवाल 'ये शादी है या हॉरर थीम एंट्री?' (Viral Wedding Entry)

वीडियो को अभी तक 75 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स में मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, 'मैं तो समझा किसी की डेथ हो गई है..और ये वही हैं.' दूसरे यूजर ने बोला, 'भाई ये कौन सी थीम है, बताओ तो सही.' इंस्टाग्राम पर यह वीडियो ghantaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 1 लाख 32 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. 

ये भी पढ़ें:-200 किलो की बाइक से दुल्हन ले रही थी शादी में एंट्री, रोकने के लिए दौड़ पड़े लोग, बंद करना पड़ा कमेंट सेक्शन

ये भी पढ़ें:-100 सोमवार टालमटोली करने के बाद जब महिला पहुंची GYM, तो हुआ ऐसा वेलकम, देख लोगों का हंस-हंसकर हुआ बुरा हाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wedding, Viral Video, Viral Wedding Entry, Bride Groom Entry Video, Scary Wedding Entry
Get App for Better Experience
Install Now