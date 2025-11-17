दूल्हा-दुल्हन की इस एंट्री को देख...सन्न रह गए रिश्तेदार, Viral Video देख आप भी पीट लेगें माथा

Viral Video Of Bride Groom Entry: शादी की एंट्री को खास बनाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, लेकिन इस कपल ने जो किया, उसने इंटरनेट पर तहलका ही मचा दिया. वीडियो की शुरुआत ऐसी लगती है जैसे किसी हॉरर मूवी का पहला सीन...सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा. कोई भी देखे, तो पहली नजर में चौंक ही जाए, लेकिन जैसे ही दूल्हा-दुल्हन उस 'सफेद चीज' के पास आते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है. दिल दहला देने वाली ऐसी एंट्री को देखकर पहली नजरें में यकीनन किसी की भी सांसें अटक जाएं.

'डेड बॉडी' निकले एयर बैग और फिर हुआ ग्रैंड रिवील (Groom Bride Weird Entry)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज की ओर जाते हुए कपल के सामने कुछ बड़े सफेद पैक रखे हैं. शुरुआत में लगता है मानो बारात नहीं, किसी क्राइम सीन में एंट्री होने जा रही हो, मगर जैसे ही दोनों पास पहुंचते हैं, वे पैक अचानक फूलने लगते हैं और लोग एक टक देखते ही रह जाते हैं, जो अभी तक 'सफेद कफन ओढ़े डेड बॉडी' जैसा लग रहा था, वो कुछ ही पलों में बैलून गेट में बदल जाता है.

यानी वो दरअसल एयर बैग्स थे, जिन्हें खास सरप्राइज एंट्री के लिए सेट किया गया था और जैसे ही गेट पूरी तरह तैयार होता है, दूल्हा-दुल्हन मुस्कुराते हुए उस भव्य आर्च से अंदर आते हैं. मेहमानों के चेहरे पर पहले डर साफ-साफ नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल कन्फ्यूजन साफ हो गया आखिरकार सबको मिला झक्कास सरप्राइज का झटका.

सोशल मीडिया पर बवाल 'ये शादी है या हॉरर थीम एंट्री?' (Viral Wedding Entry)

वीडियो को अभी तक 75 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट्स में मजेदार रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, 'मैं तो समझा किसी की डेथ हो गई है..और ये वही हैं.' दूसरे यूजर ने बोला, 'भाई ये कौन सी थीम है, बताओ तो सही.' इंस्टाग्राम पर यह वीडियो ghantaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 1 लाख 32 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

