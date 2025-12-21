गलती से इस शादी में चला गया लड़का, मेन्यू देख फटी रह गईं की आंखें

विज्ञापन
शादी का सीजन हो और सोशल मीडिया पर कुछ हटके न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है. इस बार एक शादी का वीडियो खूब वायरल है, जिसमें खाने का मेन्यू देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब मौज भी ले रहे हैं. 'Stuffed Litchi' से लेकर 'Sushi' तक...वीडियो ने दिखावे, लग्जरी और शादी के ट्रेंड पर नई बहस छेड़ दी है.

जैन दोस्त की शादी में पहुंचा शख्स, खाने का मेन्यू देखकर रह गया दंग, वीडियो वायरल

Viral Wedding Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने जैन दोस्त की शादी के खाने का मेन्यू दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में कहता है, 'भाई गलती से जैन दोस्त की शादी में आ गया हूं...देखो भाई, पैसा तो यहां खर्च हो रहा है.' वीडियो में दिखाया गया फूड मेन्यू आम शादियों से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है. शख्स 'Stuffed Litchi' दिखाते हुए हैरानी जताता है और फिर कहता है कि 'क्या आपने कभी किसी की शादी में सुशी देखी है?' इसी के साथ वह तंज कसते हुए यह भी जोड़ता है कि आजकल लोगों को दूसरों की वजह से दिखावा करना पड़ता है.

जैन शादी का खाना (Jain wedding viral video)

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @kainchi.karan और @kahanikaranki नाम के अकाउंट्स से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजाकिया कंटेंट बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भारतीय शादियों में बढ़ते दिखावे की मिसाल मान रहे हैं. वीडियो की रीच लगातार बढ़ रही है, जिससे यह साफ है कि यह कंटेंट लोगों को कनेक्ट कर रहा है.

जैन शादी का फूड मेन्यू क्यों बना चर्चा का विषय? (Jain wedding food menu is trending)

भारत में जैन शादियों को आमतौर पर सादा, शुद्ध और सात्विक खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया मेन्यू पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग नजर आता है. Stuffed Litchi, Sushi जैसे इंटरनेशनल डिशेज (wedding food viral video) को देखकर लोग हैरान हैं. लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अब शादियों में सादगी की जगह केवल लग्जरी और सोशल मीडिया इम्प्रेशन ने ले ली है?

लोगों का रिएक्शन (Jain wedding luxury food)

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं. कुछ यूजर्स ने कमेंट किया, 'भाई ये शादी है या 5 स्टार होटल का बुफे?' वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी के पास पैसा है, तो वह अपनी खुशी के लिए खर्च कर सकता है. कई यूजर्स इसे कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी यह वीडियो शादी के बदलते ट्रेंड्स (social media wedding trends) पर सोचने को मजबूर करता है.

