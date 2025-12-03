कौन-सी जंग की तैयारी कर रहा चीन, इस तरह तैनात किए फौजी रोबोट, बैटरी खत्म हुई तो क्या होगा

China Border Robots: सोचिए...आप किसी बॉर्डर चेकपॉइंट पर खड़े हों और अचानक सामने एक लंबा, सफेद, बिल्कुल इंसान जैसा दिखता रोबोट गुजर जाए...बिना थके, बिना रुके, बिल्कुल शांत. यही नजारा चीन ने असल दुनिया में सच कर दिया है. एक ऐसा कदम, जिसे देखकर दुनिया थोड़ा चौकी है…थोड़ा हैरान और थोड़ा डर भी गई है.

ये भी पढ़ें:-3 दिन में 1 करोड़ की कमाई...इस बिजनेसमैन ने लगाया तगड़ा दिमाग, आप सोच भी नहीं सकते

चीन का नया ह्यूमनॉइड मिशन (Battery Swapping Robot)

SCMP के मुताबिक, UBTech Robotics को 264 मिलियन युआन (लगभग 37 मिलियन डॉलर) का विशाल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इसके तहत कंपनी अपने इंडस्ट्रियल-ग्रेड ह्यूमनॉइड रोबोट्स को गुआंग्शी के बॉर्डर क्षेत्र में तैनात करेगी और ये तैनाती दिसंबर से शुरू हो रही है. Fangchenggang-वियतनाम सीमा के पास स्थित इस टेक हब में...एक-एक करके तैनात होंगे Walker S2, वो ह्यूमनॉइड जो अपनी डेड बैटरी खुद बदल सकता है और बिना रुके 24 घंटे ड्यूटी दे सकता है.

क्या कर पाएगा Walker S2? (China Vietnam Border Security)

ये रोबोट सिर्फ खड़े होकर हाथ हिलाने वाले मशीन नहीं हैं.

ट्रायल में ये काम करेंगे:-

बॉर्डर पर यात्रियों को गाइड करना.

भीड़ कंट्रोल.

पेट्रोलिंग.

लॉजिस्टिक सपोर्ट.

इंडस्ट्रियल निरीक्षण-स्टील, कॉपर, अल्युमिनियम प्लांट्स

यानि सुरक्षा भी और उत्पादन भी…सब एक ही रोबोट के हाथ में.

ये भी पढ़ें:-कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो क्यों चला रहा ये शख्स, कहानी सुन लोगों के निकले आंसू

मशीन जो इंसानों की तरह चलती-समझती है (Robo Patrol China)

1.76 मीटर लंबे इस ह्यूमनॉइड में हैं:-

52 डिग्री ऑफ फ्रीडम.

11 DOF फिंगर्स-जो सटीक पकड़ देते हैं.

हर हाथ से 15 किलो तक उठाने की क्षमता.

कमर में हाई-टॉर्क जॉइंट, ताकि झुककर भारी काम कर सके.

सबसे बड़ा कमाल? (UBTech Walker S2)

हॉट-स्वैपेबल बैटरी सिस्टम-रोबोट की बैटरी खत्म हो जाए तो वह खुद नई बैटरी लगा लेता है. बस 3 मिनट में.

ये भी पढ़ें:-ठंड में नहाना है जंग? जापान का भयंकर जुगाड़...बस अंदर लेटिए और अपने आप धुल जाएगा शरीर का कोना-कोना

AI दिमाग जो खुद फैसले लेता है (robot deployment China)

इसमें लगा है UBTech का BrainNet 2.0 और Co-Agent AI, जो इसे:-

मल्टी-मॉडल रीजनिंग.

टास्क प्लानिंग.

भीड़ और फैक्ट्री माहौल में काम.

जैसे इंसान जैसे फैसले लेने की क्षमता देता है.

ये भी पढ़ें:-टाइम के लूप में फंस गया शख्स! घर से 30 साल पहले निकला, वापस लौटा तो उसके खुलासे चौंकाने वाले थे

चीन का लक्ष्य: Humanoid Superpower बनना (AI robotics China)

UBTech के ऑर्डर्स 1.1 बिलियन युआन तक पहुंच चुके हैं.

लक्ष्य-

2025: 5000 रोबोट.

2027: 10,000 रोबोट हर साल.

चीन ने नेशनल ह्यूमनॉइड कमेटी बनाई है. संदेश साफ है- AI-Robotics में दुनिया को लीड करना है.

ये भी पढ़ें:-पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब