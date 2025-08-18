अब रोबोट करेंगे बच्चा पैदा...10 महीने तक कर पाएंगे गर्भधारण, चीन के वैज्ञानिक तैयार कर रहे तकनीक

World First Pregnancy Humanoid Robot: विज्ञान लगातार इंसान की सीमाओं को चुनौती दे रहा है. अब चीन में ऐसा रिसर्च हो रहा है, जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है. ग्वांगझू की Kaiwa Technology कंपनी एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है, जो इंसानों की तरह 10 महीने तक गर्भधारण (pregnancy) कर सकेगा. इस प्रोजेक्ट को डॉ. झांग चिफेंग लीड कर रहे हैं, जो सिंगापुर की Nanyang Technological University से पीएचडी कर चुके हैं.

आर्टिफिशियल गर्भाशय से होगा भ्रूण का विकास (Scientists making humanoid robot)

इस रोबोट के अंदर एक artificial womb लगाया जाएगा, जहां भ्रूण (fetus) विकसित होगा. पोषण देने के लिए एक विशेष tube system होगा, जो भ्रूण को ज़रूरी elements पहुंचाएगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि, यह तकनीक अब 'मैच्योर स्टेज' में है और जल्द ही इसे ह्यूमनॉइड रोबोट के शरीर में फिट किया जाएगा.

कब आएगा पहला रोबोटिक प्रेग्नेंसी मॉडल? (Robot will give birth to children)

कंपनी का दावा है कि इस तकनीक का पहला प्रोटोटाइप 2026 तक लॉन्च हो सकता है. इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख युआन (करीब 14,000 अमेरिकी डॉलर / 11.5 लाख रुपये) होगी.

फायदे क्या बताए जा रहे हैं? (Humanoid robot pregnancy China)

यह तकनीक उन लोगों की मदद कर सकती है जो गर्भधारण नहीं कर पाते.

महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं और खतरों से राहत मिल सकती है.

यह विज्ञान और मेडिकली एडवांस्ड बेबी बर्थ का नया रास्ता खोल सकती है.

विवाद और नैतिक सवाल (robot pregnancy)

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया और वैज्ञानिक समुदाय में बहस छिड़ गई. आलोचकों का कहना है कि, रोबोट गर्भ असली गर्भ जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हार्मोन का आदान-प्रदान, इम्यून सिस्टम की भूमिका और मां-बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव शामिल नहीं है. कई लोग इसे मातृत्व और परिवार की अवधारणा पर बड़ा खतरा मानते हैं.

सरकार और कानून की तैयारी (Artificial womb technology 2026)

Kaiwa Technology फिलहाल ग्वांगडोंग प्रांत की सरकार के साथ मिलकर इस तकनीक के कानूनी और नैतिक नियम तैयार कर रही है. समर्थकों का कहना है कि, यह नई reproductive freedom देगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि, यह पारंपरिक समाज और रिश्तों की परिभाषा बदल सकती है. चीन की यह खोज विज्ञान को एक नए मोड़ पर ले जा सकती है. रोबोटिक गर्भावस्था जहां भविष्य की प्रजनन स्वतंत्रता का रास्ता खोलती है, वहीं यह इंसानी रिश्तों और मातृत्व की संवेदनाओं को लेकर गहरे नैतिक सवाल भी खड़े करती है.

