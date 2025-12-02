टाइम के लूप में फंस गया शख्स! घर से 30 साल पहले निकला, वापस लौटा तो उसके खुलासे चौंकाने वाले थे

Mysterious Man Rreturned After 30 Years: जरा एक पल के लिए सोचिए...आप घर का दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ा है वही शख्स, वही कपड़े, वही चेहरा, वही उम्र...बिल्कुल वैसा जैसा 30 साल पहले था. दिल धड़कना भूल जाए...दिमाग कहे 'ये कैसे हो सकता है?' यही कहानी है रोमानिया के 95 साल के वासिले गोर्गोस की, जिनकी वापसी ने पूरे गांव को सन्न कर दिया.

30 साल पहले गायब, उसी हालत में वापसी (Man lost after going for trip)

वासिले 1991 में एक छोटे से काम के लिए घर से निकले थे. ट्रेन का टिकट जेब में, वही पुराने कपड़े पहने और फिर वो कभी लौटे ही नहीं. पुलिस, गांव वाले, रिश्तेदार...सबने खोजा, पर कुछ नहीं मिला. साल बीतते गए और परिवार ने मान लिया 'वो अब नहीं रहे.' उनकी याद में धार्मिक कार्यक्रम तक हो चुके थे और फिर 2021 की एक शाम...

In 1991, Romanian farmer Vasile Gorgos went missing during a routine trip. 30 yrs later, at age 93, he suddenly returned home wearing the same clothes and carrying the same train ticket. In good health but with no memory of where he'd been, he only said he'd been “home” all… pic.twitter.com/R6FpBVo7nr — Historic Vids (@historyinmemes) August 26, 2025

एक कार दरवाजे पर रुकी और रहस्य की एंट्री हुई (Man returned after 30 years)

कहानी का सबसे डरावना मोड़. एक अनजान कार घर के बाहर आकर रुकी. दो लोग उतरे, वासिले को उतारकर वहीं छोड़ दिया और कार हवा की तरह गायब. न नंबर दिखा, न चेहरा...कुछ भी नहीं. वासिले बिल्कुल उसी हालत में थे, वही 1991 वाले कपड़े, वही पुराना ट्रेन टिकट, वही पहचान पत्र और हैरानी की बात...उम्र भी 30 साल बढ़ी हुई नहीं लग रही थी.

'मुझे याद नहीं' हर सवाल पर एक ही जवाब (missing person story)

परिवार ने कई सवाल पूछे, 'इतने साल कहां थे? कौन ले गया? कपड़े इतने नए कैसे? उम्र क्यों नहीं बढ़ी? लेकिन वासिले बस इतना ही कहते हैं, 'मुझे याद नहीं...मेरे दिमाग में सब धुंधला है.' डॉक्टरों ने जांच की. हल्की neurological गड़बड़ियों के अलावा सब ठीक, लेकिन वो अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाए. उनकी यादें वहीं अटक गई थीं...जहां वो 30 साल पहले जाते दिखे थे.

मिस्ट्री और थ्योरियों का तूफान (Romania man case)

सोशल मीडिया जल उठा. कुछ लोगों ने कहा, 'टाइम ट्रैवल?' कुछ बोले, 'पैरेलल यूनिवर्स.' कुछ ने इसे किसी सीक्रेट कैद की स्टोरी बताया लेकिन सच? सच आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना वासिले की वापसी.

