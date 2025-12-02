3 दिन में 1 करोड़ की कमाई...इस बिजनेसमैन ने लगाया तगड़ा दिमाग, आप सोच भी नहीं सकते

Bluetooth Landline Handset: कभी-कभी जिंदगी की भीड़ में एक छोटी-सी थकान भी बड़ा बदलाव ला देती है. Cat Goetze भी उसी थकान से निकली थीं. बार-बार की नोटिफिकेशन्स, बढ़ता स्क्रीन टाइम और एक अजीब-सी बेचैनी. उन्हें लगा कि जैसे-जैसे मोबाइल तेज होता जा रहा है, वैसे-वैसे जिंदगी की सादगी धीरे-धीरे गायब हो रही है. बस, यही सोच उन्हें उस पुराने जमाने की यादों तक ले गई. जहां लैंडलाइन की घंटी थी, कॉर्ड थे और लंबी दिल खोलकर की गई बातें थीं.

ये भी पढ़ें:-ठंड में नहाना है जंग? जापान का भयंकर जुगाड़...बस अंदर लेटिए और अपने आप धुल जाएगा शरीर का कोना-कोना

कैसे आया 'Physical Phone' का आइडिया? (viral business success)

Cat, जिन्हें इंटरनेट पर लोग CatGPT के नाम से भी जानते हैं, CNBC से बातचीत में बताती हैं कि, 'मैं बस सोच रही थी कि लैंडलाइन वापस आए तो कितना cute लगेगा…कॉर्ड घुमाते हुए बातें करना कितना vibe देता था', लेकिन जब असली लैंडलाइन लेने की झंझट समझ आई. नया नंबर, पेड कनेक्शन...तो उन्होंने सोचा, 'यह अपने आप करो.' उन्होंने एक थ्रिफ्ट स्टोर से पुराना पिंक क्लैमशेल हैंडसेट खरीदा, उसे ब्लूटूथ-कंपैटिबल बना दिया और इसी को अपना छोटा-सा प्रयोग बना लिया. यह फोन जल्द ही उनके अपार्टमेंट का सबसे यूनिक, सबसे स्टाइलिश गैजेट बन गया.

ये भी पढ़ें:-टाइम के लूप में फंस गया शख्स! घर से 30 साल पहले निकला, वापस लौटा तो उसके खुलासे चौंकाने वाले थे

जुलाई 2025: वो दिन जिसने सब बदल दिया (Bluetooth Landline)

Cat ने जुलाई 2025 में इस फोन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और फिर जो हुआ, उसने उन्हें भी चौंका दिया. सैकड़ों कमेंट, हजारों व्यूज, और लोगों की एक ही मांग 'हमें भी चाहिए.' Cat ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा Physical Phones और एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर दिया और फिर बस...3 दिनों में $120,000 (करीब ₹1 करोड़) की सेल. अक्टूबर 2025 तक 3,000+ यूनिट्स बिक चुकी थीं और कुल राजस्व $280,000 पार कर गया. Cat ने इस अनुभव को कहा, 'ऐसा लगा जैसे बोतल में बिजली कैद हो गयी हो.'

ये भी पढ़ें:-पाकिस्तानी व्लॉगर का मोये-मोये, रशियन लड़कियों से पूछा- कौन ज्यादा पसंद इंडियन, पाक या बांग्लादेशी? मिला करारा जवाब

Physical Phones कैसे काम करते हैं? (Viral Tech Gadget)

ब्लूटूथ से iPhone-Android दोनों से कनेक्ट.

WhatsApp, FaceTime, Instagram, Snapchat. सभी की कॉल पर retro bell बजती.

Dial करके outgoing calls.

दबाते ही voice assistant ऑन.

5 handset मॉडल, कीमत $90–$110

पहला बैच दिसंबर से शिप भी हो चुका है.

ये भी पढ़ें:-कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो क्यों चला रहा ये शख्स, कहानी सुन लोगों के निकले आंसू

लोग क्यों खरीद रहे हैं यह Retro Phone? (Physical Phones Review)

Cat के मुताबिक, आज लोग digital overload से निपटने के तरीके खोज रहे हैं. महामारी के बाद लोगों की एकाग्रता घटी, anxiety बढ़ी और अकेलापन गहरा हुआ, इसलिए लोग किसी ऐसे डिवाइस की तलाश में हैं जो उन्हें स्क्रीन से ब्रेक दे, पर कनेक्टेड भी रखे. उनके शब्दों में, 'Technology बुरी नहीं, imbalance बुरा है.'

ये भी पढ़ें:-लंगूर के मुंह में अंगूर, सरकारी नौकरी का पावर...रुला देगी इस लड़के की कहानी