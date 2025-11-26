3 दिन और ट्रैफिक में बिना रुके 100 किलोमीटर की वॉक... चीन के इस रोबोट ने बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

जब बाकि दुनिया टेक्नोलॉजी के किताब में A की पढ़ाई कर रही होती है, तब चीन जैसे देश Z पर पहुंच चुके होते हैं. एक बार फिर चीन ने यह साबित कर दिया है. चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट (इंसान की तरह दिखने वाला) ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. इस रोबोट ने तीन दिनों तक बिना रुके ट्रैफिक के बीच, तमाम ट्रैफिक नियमों को मानते हुए 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है. अब उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है क्योंकि यह किसी भी ह्यूमनॉइड मशीन द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, 169 सेंटीमीटर (पांच फुट छह इंच) के इस रोबोट का नाम AgiBot A2 है. यह 10 नवंबर की शाम को पूर्वी चीनी शहर सूजौ से रवाना हुआ. आखिर में यह 13 नवंबर को शंघाई के ऐतिहासिक तटवर्ती बंड क्षेत्र में पहुंचा. और इन सबसे बीच वह कई हाईवेज और शहर की सड़कों से गुजरा.

रिपोर्ट के अनुसार शंघाई स्थित इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी- एजीबॉट ने कहा कि उसके दो पैरों वाले एंबलर ने बिना रुके 106.286 किलोमीटर (66 मील) यात्रा के दौरान "यातायात नियमों का पालन करते हुए विभिन्न सतहों पर नेविगेट किया". आखिर में उसे बीते गुरुवार को अपनी तरह की पहली उपलब्धि के रूप में प्रमाणित किया गया था.

AgiBot ने इस रोबोट के रिकॉर्ड तोड़ वॉक का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है. इसमें चांदी और काले रंग के A2 रोबोट को साइकिल चालकों और स्कूटरों के बीच से गुजरते हुए, अपनी स्पीड बढ़ाने और शंघाई स्काईलाइन सामने बंड से नीचे की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है.